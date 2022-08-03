Альтернатива Антоновскому мосту? Оккупанты обустроили переправу через Днепр (фото)

оккупанты ищут дополнительные возможности опрокинуть технику вглубь украинского юга

После удара украинских Вооруженных сил по Антоновскому мосту, расположенному на территории временно оккупированной Херсонщины, россиянам пришлось искать альтернативные пути для опрокидывания боевой техники, обустроив паромную переправу через реку Днепр.

Как пишет издание "Радио Свобода", спутнику Planet Labs удалось сделать снимки, подтверждающие опрокидывание оккупационной техники через реку вблизи Херсона. Согласно имеющимся сведениям, эта переправа уже второй, которую оккупационная армия использует для стягивания боевой техники на юг Украины. Они построили ее вблизи Антоновского железнодорожного моста, который недавно был атакован украинскими защитниками.

Первая же, которую противник обустроил неподалеку от поселка Приднепровское, была зафиксирована спутником еще 1 августа.

Оккупанты возле Херсона используют паромную переправу

По данным военного эксперта Николая Белескова, таким образом, российский враг, скорее всего, опрокидывают не тяжелую, а автомобильную технику.

По словам представителя Национального института стратегических исследований, обычно паромные переправы используются для опрокидывания вооружения, боеприпасов и продовольственных товаров.

"Насколько я понимаю, эти паромы не очень вместительны в плане количества техники, которую можно за один раз переправить. На спутниковом снимке видны тентованные грузовики, возможно КамАЗы, обычно перевозящие поставки", — пояснил Белесков.

Стоит добавить, что, согласно заявлениям самих оккупантов, они обустроили понтонную переправу через Днепр для того, чтобы иметь возможность транспортировать через нее гражданских.

Оккупанты возле поврежденного Антоновского моста построили понтонную переправу

Ранее "Телеграф" сообщал, что благодаря спутниковым снимкам удалось установить, что российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно и тоннами вывозить его в оккупированный Крым, после чего морем переправляют товар в Сирию.