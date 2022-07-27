Крайний путь к отступлению? Чем Антоновский мост в Херсоне так важен для россиян

Полная реконструкция переправы возможна только после окончания военных действий

Антоновский мост в Херсоне, являющийся одной из самых горячих тем 27 июля, является весьма приоритетным логистическим объектом для российских оккупантов. Как известно, накануне ночью украинские защитники серьезно повредили его покрытие во время ракетной атаки, что заставило противника перекрыть движение на этом участке пути. Атака была произведена ракетами HIMARS, которых россияне боятся как огня.

Однако оккупанты по-прежнему сидят в Херсоне и пока не демонстрируют признаков подготовки к побегу. "Телеграф" решил исследовать вопрос важности Антоновского моста глубже и узнать, действительно ли он может оказаться последним путем для отступления армии рф из региона.

Предотвращая все теории заговоров — нет, Антоновский мост не являлся единственной дорогой, по которой оккупационное войско могло бы отступить в тот же Крым. При этом он был единственной удобной в плане быстроты и возможности перемещать технику переправой через полноводный Днепр. Отметим, что построенный в 1985 году Антоновский мост достигает в длину 1366 метров.

Антоновский мост на карте

Больше всего славы он снискал как автомобильный, хотя после атаки украинских военнослужащих и превратился исключительно в пешеходный. До войны в день по нем проезжало около десяти тысяч автомобилей, ведь мост соединяет Херсон и левобережье области.

Антоновский мост с высоты птичьего полета

Также по нему можно проехать так, чтобы без проблем добраться до оккупированного Крымского полуострова.

По прямой Антоновский мост и территорию оккупированного Крыма разделяет не так уж и много километров

Этот факт является немаловажным в разрезе войны. Неудивительно, что даже разведка Министерства обороны Великобритании отмечала: Антоновский мост имеет огромный вес для логистики российской армии. Этот путь оккупанты регулярно использовали для поставок вооружения из Крыма, а также могли по нему сбежать в случае необходимости организовать отступления.

"Нижнее течение Днепра является природным барьером с шириной водного пути около тысячи метров. Контроль над днепровскими переправами, вероятно, станет ключевым фактором результата боев в [Херсонском] регионе", — говорили военные аналитики за рубежом.

Уничтожение Антоновского моста является поводом для паники у российских оккупантов не только из-за разрушения связи с Крымом. Тем более, что у них все еще остается менее удобная возможность переправляться через Каховскую ГЭС или же вариант сделать крюк через Мелитополь. Однако без Антоновского моста российская армия, дислоцирующаяся в Херсоне, легко может попасть в оперативное окружение при наступлении ВСУ. Об этом говорил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Неудивительно, что еще за несколько дней до первой атаки украинских защитников россияне начали рыть дополнительные укрепления возле переправы, вероятно, надеясь, что это позволит им продержаться здесь подольше.

Отметим, что Антоновский мост возводили целых восемь лет. Он входит в перечень самых длинных мостов Украины, а также считается одним из самых высоких — вместе с Южным и Московским, которые находятся в Киеве.