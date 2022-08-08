Более сотни жертв: HIMARS разнесли казармы оккупантов в Мелитополе (видео)

ВСУ продолжает ликвидировать оккупантов на украинской земле с помощью высокоточного оружия

В оккупированном Мелитополе прозвучал ряд взрывов в местах временной дислокации оккупантов. Сообщается, что это произошло на разных промышленных площадках, в частности — бывшем заводе "Рефма".

Удары по позициям оккупантов в городе подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что удары были нанесены ночью высокоточными ракетами HIMARS.

Сообщается о потерях оккупантов убитыми около ста человек, а также об уничтожении значительного количества военной техники. Местные жители также подтвердили попадания в Мелитополе. Одним из мест ударов также называется аэродром Мелитополя. Момент одного из попаданий удалось запечатлеть на видео.

Федоров также отметил, что часть сил ПВО оккупанты переместили в Херсон, вероятно, опасаясь украинского контрнаступления. Мэр Мелитополя заявил, то те силы ПВО, которые есть не могут сопротивляться HIMARS и это создает условия для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении.

Согласно последним данным и картам боевых действий, оккупанты пытаются не допустить контрнаступления ВСУ на юге Украины, стягивая технику на запад Запорожской области и Херсонщину. Военные эксперты опасаются, что это может означать планы россии втянуть Украину в наступление, чтобы ударить на ровной местности.