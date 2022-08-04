Российский "гамбит" на Херсонщине: военный эксперт объяснил, какая тактика необходима ВСУ

Россияне надеются, что им удастся нанести серьезный удар, когда ВСУ допустят ошибку

Херсонская область находится сейчас под пристальным вниманием многих украинцев, которые ожидают очередных успехов нашей армии. После семи освобожденных населенных пунктов, ожидаемо, хочется и других хороших новостей, однако пока ВСУ лучше проявить дополнительную осторожность. По мнению полковника СБУ в отставке, эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, россияне могут замышлять очередную подлость, которую между собой называют "Херсонским гамбитом".

О планах оккупантов специалист рассказал корреспонденту "Телеграфа". Стариков объяснил, что сейчас россия пытается укрепиться на южном направлении, скапливая новую боевую технику всеми возможными способами.

Упомянутый "гамбит" — не что иное, как попытка втянуть украинских военнослужащих в настоящую "мясорубку". Россияне могут "пожертвовать" несколькими населенными пунктами, чтобы втянуть нашу армию в наступление. Однако это вполне может быть обманка: ведь на открытой местности, которой на Херсонщине хватает, войско противника вспомнит о своей огневой мощи. С помощью своего вооружения они способны быстро накрыть подразделения ВСУ, при этом нанося сокрушительные удары.

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Впрочем, Олег Стариков уверен, что военное командование Украины уже давно раскусили этот подход россиян к ведению боя, а потому и продвигаются на юге весьма неспешно. В идеале, считает военный эксперт, ВСУ стоит взять на вооружение тактику мобильной обороны.

"Это когда готовится "кулак", наносится удар, а потом наши подразделения отходят назад, — поясняет он. — Контрнаступательные же действия – это совсем другое. Иные ресурсы, иные риски. И в нашем случае, если поспешить, это чревато неприятными для нас же последствиями".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о свежей обстановке на южном направлении. Как отчитались в ОК "Юг", за прошлые сутки ВСУ смогли отбить сразу две российских атаки, обратив врага в бегство. Также в очередной раз сыграла свою роль Чернобаевка.

Также мы рассказывали, что происходит и на других отрезках фронта — с помощью свежих карт боев в Украине от Института изучения войны.