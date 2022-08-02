Успех ВСУ: освобождено еще семь населенных пунктов на одном из направлений

Наши воины выгнали россиян из ряда поселков Херсонской области

Вооруженные Силы Украины не перестают поражать хорошими новостями с южного направления — нашим воинам удалось освободить еще семь населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом во вторник, 2 июля, в эфире телемарафона сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

По его словам, количество освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов за последние несколько недель перевалило за 50. Еще вчера он сообщал о 46 таких селах и городках, а сегодня их уже 53.

"На сегодняшний день официально уже подтверждены 53 населенных пункта, которые освобождены. Мы предоставляем эту информацию исключительно тогда, когда она согласована с Генеральным штабом. Потому, что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию", — заявил Бутрий.

При этом он добавил, что возвращаться в деоккупированные населенные пункты Херсона местному населению пока не советуют, ведь россияне постоянно обстреливают освобожденные территории.

Напомним, что в ночь на 27 июля Силы обороны Украины в Херсонской области нанесли удар по Антоновскому мосту, который соединяет город с левым берегом Днепра. Добавим, что Антоновский мост имеет огромное стратегическое значение для российских оккупантов, находящихся в Херсоне и области. По прибытии в Украину РСЗО HIMARS он уже обстреливался силами ВСУ, после чего движение по нему было перекрыто.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 июля ВСУ атаковали еще и Антоновский железнодорожный мост, находящийся чуть выше по течению от автомобильного моста. Оккупанты больше не смогут использовать его для перемещения грузов военного назначения.