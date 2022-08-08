Оккупанты пытались выдвинуться к Николаеву: свежие карты боев в Украине

Враг активно пытается помешать контрнаступлению на юге

Российские войска продолжают атаковать Украину, но все чаще меняют командиров. Минимум шестеро высокопоставленных оккупантов за полгода пытались руководить атакой на нашу страну. В Институте изучения войны считают, что это влияет на усилия россии в Украине. Тем временем на востоке россиян не прекращает попыток прорвать линию обороны и активизировались на юге — пытались продвинуться восточнее Николаева.

По данным аналитиков, эти попытки были безуспешны. Успеха россиянам удалось добиться только в окрестностях Донецка. На северо и юго-западной окраинах города они могли продвинуться. Удары наносились также в районе Изюма, Северска, Бахмута.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Изюм-Славянск

Оккупанты продолжают действовать на Изюмском направлении, что подтверждается видео, но точное место неизвестно. Подтвержденных атак не было. Удары враг наносил в сторону Славянска на юго-запад и юго-восток: в Вернополье, Богородичном, Долине.

Северск

Враг пытался улучшить позиции в Верхнекаменском, но безуспешно. Обстрелы Северска и окрестностей продолжаются.

Бахмут

С северо-востока, востока и юга от Бахмута продолжаются атаки оккупантов. Удалось разобраться с россиянами в Белогоровке — с боевой разведгруппой. Враг атакует в районе Яковлевки, Покровского, Зайцевого, Вершины, Кодемы, Возрождения и пытается закрепиться.

Донецк

Со стороны Донецка на север и запад продолжаются атаки, вероятно, россиянам удается продвигаться в пригородах. Прорвать оборону пытаются в сторону Красногоровки, Песок, Авдеевки, Марьинки. Врага удалось геолоцировать в центре Песок.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты не пытались прорваться на Харьковском направлении. Ракетный террор города и области продолжается. Также обстрелы ведутся из артиллерии и с авиации.

Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Враг пытался продвинуться восточнее Николаева, сообщается об атаке в сторону Васильки-Благодатное в 45 км от города. При этом Николаев остается под огнем. Оккупанты продолжают вести разведку и атаковать в районе плацдарма возле реки Ингулец. Россияне пытаются отвлечь украинские силы от ударов по российским складам, они также готовятся к контрнаступлению: прикрываясь гражданскими машинами используют понтонные мосты, накапливают войска на северо-востоке Херсонской области и в западной части Запорожской, а также минируют здания в самом Херсоне.

Карта боев на юге Украины

Николаев, как и Харьков и другие прифронтовые города, страдает не только от российских ракет, но и от ствольной и реактивной артиллерии. Против нее ПВО не поможет. Эксперты отмечают, что оружие из которого ведется огонь нужно уничтожать на местах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению россии Украина начала использовать на фронте новый тип американских ракет. Они меньше доступны для радиопомех.