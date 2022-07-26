Полыхает всю ночь: на нефтебазе в Донецке случилась "бавовна" (видео)

Пожар не могут загасить уже несколько часов

Украинские военные продолжают отрабатывать цели в тылу врага на оккупированной территории. После уничтожения в Луганской области командного пункта россиян, взрывы услышали в Донецке.

СтратКом ВСУ сообщает, что кроме пожара также раздавались и взрывы, а у противника есть потери в живой силе. В местных новостных каналах в Телеграм отмечается, что пожар очень сильный и продолжается до сих пор — горит нефтебаза в Буденновском районе Донецка.

Столб огня и дыма поднимается на десятки метров вверх.

Подготовка была тщательной, а сам взрыв вызвал небывалый переполох в рядах оккупантов.

Количество жертв или пострадавших назвать пока не могут — огонь не могут взять под контроль. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что взрывы регулярно раздаются не только на оккупированной части востока Украины, но и на юге. Накануне на Херсонщине уничтожили два склада и командный пункт врага.

Из-за уничтожения складов оккупанты испытывают проблемы с построением логистики и снабжением, атаковать "огненным валом" у них уже не получается, считает генерал Игорь Романенко.