Оккупантов становится меньше: на юге накрыли склады и опорные пункты врага (видео)

Точное количество погибших россиян еще подсчитывают, но уже известно, что счет идет на десятки

Украинские военные не дают оккупантам расслабиться на юге Украины — враг не прекращает атаковать, но получает по заслугам.

Согласно информации ОК "Юг", попытка контратаковать украинские Силы была предпринята врагом в Бериславском районе Херсонской области. Две ротные тактические группы пытались восстановить потерянные позиции. Потеряв еще людей, оккупанты отступили.

Украинская авиация пять раз заставила россиян понервничать. В Бериславском районе атакованы три опорных пункта — работала пара самолетов штурмовой авиации и фронтовые бомбардировщики. В Херсонском районе — 2 пункта, отработали пары Ми-8 и Ми-24. Возле Ивановки уничтожен беспилотник "Мерлин-ВР".

Кроме опорных пунктов страдали и склады оккупантов — уничтожены два хранилища боеприпасов, а также командно-наблюдательный пункт росгвардии. И хоть окончательные потери россиян еще уточняются, уже известно об уменьшении живой силы противника на 66 единиц, потерю пяти танков, двух гаубиц "Гвоздика", противотанкового ракетного комплекса "Фагот" и 12 единиц техники.

Уничтоженная батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского

На море ситуация сложная — враг продолжает маневры 10 кораблями и катерами до Анапы вдоль Крыма. Среди них — два ракетных и десантный корабль. В сводке отмечается, что таким образом сохраняется угроза как ракетных ударов, так и проведения десантной операции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно картам боевых действий оккупанты продолжают активничать возле реки Ингулец, в ВСУ тем временем сделали непригодными к проезду тяжелой техники все три моста, ведущие в Херсон. Также стало известно, кто не сообщал украинскому руководству о риске наступления россии из оккупированного Крыма.