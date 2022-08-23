Коллаборант Сальдо до сих пор в реанимации: что известно о состоянии здоровья предателя

К предателю допускают не всех врачей, а историю его болезни держат в секрете

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, неожиданно "заболевший" в начале августа, до сих пор находится в московской больнице. Лечение коллаборанта происходит в токсикореанимации института имени Склифосовского в режиме полной секретности – к нему допускают не всех врачей, а с историей болезни знаком только узкий круг медиков.

Об этом сообщил российский телеграм-канал Baza. По его данным, Сальдо до сих пор находится в тяжелом состоянии. К отравлению, с которым он был госпитализирован, добавилась тромбоэмболия легочной артерии.

Ежедневные обзоры предателя проходят отдельно от общего обхода. Их проводит не дежурный врач, а лично директор института.

При этом несколько дней назад в личном телеграм-канале Сальдо появилась информация, что состояние его здоровья значительно улучшилось. Сообщалось, что предатель стал общаться с родными и коллегами. Но при этом к версиям его "заболевания" так называемое министерство обороны россии добавило отравление боевым отравляющим веществом.

Как сообщал "Телеграф", информация о том, что Сальдо госпитализировали, появилась в его канале 5 августа. Тогда это от его имени объясняли переутомлением на работе. Но военный преступник почти сразу впал в кому и был эвакуирован на лечение в москву. Тогда же прозвучали первые подозрения об отравлении херсонского гауляйтера. На время, пока Сальдо находится в больнице, его преступные обязанности исполняет еще один предатель – экс-депутат Херсонского облсовета Виталий Булюк.