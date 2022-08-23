Колаборант Сальдо досі в реанімації: що відомо про стан здоров’я зрадника

До зрадника допускають не всіх лікарів, а історію його хвороби тримають в таємниці

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, який зненацька "захворів" на початку серпня, досі перебуває у московській лікарні. Лікування колаборанта відбувається у токсикореанімації інституту імені Скліфосовського в режимі повної секретності – до нього допускають не всіх лікарів, а з історією хвороби знайоме лише вузьке коло медиків.

Про це повідомив російський телеграм-канал Baza. За його даними, Сальдо досі перебуває у тяжкому стані. До отруєння, з яким він був госпіталізований, додалась тромбоемболія легеневої артерії.

Щоденні огляди зрадника відбуваються окремо від загального обходу. Їх проводить не черговий лікар, а особисто директор інституту.

При цьому декілька днів тому в особистому телеграм-каналі Сальдо з’явилась інформація, буцімто стан його здоров’я значно поліпшився. Повідомлялось, що зрадник почав спілкуватись з рідними та колегами. Але при цьому до версій його "захворювання" так зване міністерство оборони рф додало отруєння бойовою отруйною речовиною.

Як повідомляв "Телеграф", інформація про те, що Сальдо госпіталізували, з’явилась у його каналі 5 серпня. Тоді це від його імені пояснювали перевтомою на роботі. Але воєнний злочинець майже одразу впав у кому і був евакуйований на лікування до москви. Тоді ж прозвучали перші підозри про отруєння херсонського гауляйтера. На час, поки Сальдо перебуває у лікарні, його злочинні обовязки виконує ще один зрадник – екс-депутат Херсонської облради Віталій Булюк.