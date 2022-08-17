Окупанти знайшли заміну гауляйтеру Сальдо: хто зайняв його місце

Самі окупанти про зміну "керівництва" області не повідомляли

Поки гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо перебуває у московській лікарні із підозрою на отруєння, окупанти призначили йому заміну.

Як повідомляє видання "Міст", тимчасово виконуючим обов’язки т.зв. "глави військово-цивільної адміністрації Херсонської області" було призначено Віталія Булюка.

Хоч інформації про його призначення немає на сайті окупаційної адміністрації, але в мережі з’явився "указ" за підписом Булюка як "виконувача обов’язків".

До цього на цю посаду окупанти призначили росіянина Сергія Єлісєєва, який зараз очолює т.зв. "уряд Херсонської області". Імовірно, загарбники вирішили призначити Булюка на його місце, оскільки він знає регіон краще за росіянина, а Сальдо, судячи з усього, повернеться ще не скоро.

Булюк добре відомий у Херсонській області. Колись він очолював місцеву митницю, але у 2015 році потрапив під люстрацію. Після цього його було обрано на посаду заступника голови Херсонської облради, де він й продовжував працювати аж до початку окупації.

Як повідомлялося раніше, Сальдо на початку серпня потрапив до лікарні із симптомами отруєння. Після цього його перевезли до токсикологічного відділення до Москви. 9 серпня повідомлялося, що він вийшов з коми, але його стан все ще оцінюється як стабільно важкий.