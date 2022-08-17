Оккупанты нашли замену гауляйтеру Сальдо: кто занял его место

Сами оккупанты о смене "руководства" области не сообщали

Пока гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо находится в московской больнице с подозрением на отравление, оккупанты назначили ему замену.

Как сообщает издание "Мост", временно исполняющим обязанности т.н. "главы военно-гражданской администрации Херсонской области" был назначен Виталий Булюк.

Хоть информации о его назначении нет на сайте оккупационной администрации, но в сети появился "указ" с подписью Булюка, как "исполняющего обязанности".

До этого на эту должность оккупанты назначили россиянина Сергея Елисеева, который сейчас возглавляет т.н "правительство Херсонской области". Предположительно захватчики решили назначить Булюка на его место, так как он знает регион лучше россиянина, а Сальдо судя по всему вернется еще не скоро.

Булюк хорошо известен в Херсонской области. Когда-то он возглавлял местную таможню, но в 2015 году попал под люстрацию. После этого он был избран на пост заместителя главы Херсонского облсовета, где он и продолжал работать вплоть до начала оккупации.

Как сообщалось ранее, Сальдо в начале августа угодил в больницу с симптомами отравления. После этого его перевезли в токсикологическое отделение в Москву. 9 августа сообщалось, что он вышел из комы, но его состояние все еще оценивается, как стабильно тяжелое.