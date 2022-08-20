Гауляйтера Мариуполя попытались взорвать: что известно на данный момент

"Чиновник" вследствие взрыва не пострадал

В оккупированном Мариуполе прозвучал взрыв. Неизвестное устройство было расположено на въезде в зоопарк.

Тем временем в российских пропагандистских каналах появились сообщения о том, что взрывное устройство сработало в момент подъезда так называемого "мэра" Мариуполя Константина Иващенко.

Согласно предварительной информации, "чиновник" не пострадал.

Информацию об этом подтвердил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но это только начало", — сообщил он.

Как известно Иващенко был назначен на пост гауляйтера Мариуполя в апреле. С 2019 по 2022 г. он был депутатом горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), а до этого занимал должность генерального директора мариупольского завода "Азовмаш". При этом он никогда не скрывал свои пророссийские взгляды и даже призывал признать т.н. "лднр".

Как сообщалось ранее, главарь боевиков "днр" Денис Пушилин ранее заявлял, что квазиреспублика в ближайшее время не присоединится к россии. Все дело в том, что российским войскам никак не удается оккупировать всю область.