Гауляйтера Маріуполя спробували підірвати: що відомо зараз

"Чиновник" через вибух не постраждав

В окупованому Маріуполі пролунав вибух. Невідомий пристрій був розташований на в’їзді до зоопарку.

Тим часом у російських пропагандистських каналах з’явилися повідомлення про те, що вибуховий пристрій спрацював у момент під’їзду так званого "мера" Маріуполя Костянтина Іващенка.

Згідно з попередньою інформацією, "чиновник" не постраждав.

Дані про це підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі стався замах на гауляйтера Іващенка. На жаль, поки що не дуже вдало. Але це лише початок", — повідомив він.

Як відомо, Іващенка було призначено на посаду гауляйтера Маріуполя у квітні. З 2019 до 2022 р. він був депутатом міськради від партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ), а до цього обіймав посаду генерального директора маріупольського заводу "Азовмаш". При цьому він ніколи не приховував своїх проросійських поглядів і навіть закликав визнати т.зв. "лднр".

Як повідомлялося раніше, ватажок бойовиків "днр" Денис Пушилін раніше заявляв, що квазіреспубліка найближчим часом не приєднається до росії. Річ у тому, що російським військам ніяк не вдається окупувати всю область.