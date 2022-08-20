Парад "бавовн" у Криму: цього разу "нічого не відбувається" у Бахчисараї, Євпаторії і не тільки

Не встиг розвіятись дим від вибуху біля будівлі штабу Чорноморського флоту рф у Севастополі, як кримська "бавовна" перетворилась на аплодисменти, якщо не сказати на овації. На вибухи скаржаться мешканці Бахчисарая, Євпаторії, Уютного та Молочного у Сакському районі, а також Тернівки поблизу Севастополя. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Відомо, що у Бахчисараї пролунало не менше трьох вибухів. У Євпаторії теж було гучно. Як потім повідомив колаборант і очільник окупаційного уряду півострова сергій аксьонов на прізвисько "гоблін", тут буцімто спрацювали системи системи протиповітряної оборони. Відповідні сліди у небі зафіксували мешканці сусідніх сіл Уютне та Молочне – вони знаходяться західніше від Євпаторії, а на східній околиці міста знаходиться випробувальний аеродром. Окрім того, з’явилась інформація про велику пожежу в районі села Тернівка, що на околиці Севастополя.

Місця, де у Криму сьогодні зранку неспокійно

Місцевих мешканців просять не виходити з дому хоча би у найближчі години, хоча кримські телеграм-канали і пишуть про серію атак з дрібних безпілотників і успішне відбиття їх системами ППО. Водночас про те, що парад "бавовн" викликав в окупантів щонайменше занепокоєння, свідчить бойовий гелікоптер, який підняли на патрулювання над Севастополем.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки На росіян у Криму чекає своя долина Бекаа Український журналіст Денис Попович побачив цікаві аналогії між "бавовною" в Криму, яка відбувається зараз, і повітряною битвою в небі над ліванською долиною Бекаа в червні 1982 року, коли ізраїльською авіацією були знищені десятки російських літаків і зенітно-ракетних комплексів

Як повідомляв "Телеграф", останніми днями у Криму постійно чути вибухи. Експерти кажуть, що йдеться про початок першої фази деокупації півострова.