Перша фаза почалася: експерт розповів, як просувається деокупація Криму

На думку Сенченка, світова спільнота збагнула, що Крим є важливим інструментом агресії в руках путіна, і зацікавлена у швидкому звільненні півострова

Вибухи та пожежі на військових обєктах типу аеродромів Бельбек під Севастополем та "Нитка" у Новофедорівці біля міста Саки свідчать – перша фаза деокупації Криму від росіян почалась. Таку думку висловив колишній голови Радміну АР Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко.

У своєму інтерв’ю виданню "Обозреватель" Сенченко зазначив, що світова спільнота починає звертати дедалі більшу увагу на проблему анексованого півострова, чого не було усі попередні роки, коли вона проходила немовби за дужками, а під час тих же Мінських переговорів йшлося більше по Донбас. "Я думаю, що ця відмінність, яка була закладена ще в Мінських угодах, де про Крим забули, а іноді просто брехали, розповідаючи, що він там мається на увазі, – ця відмінність сьогодні вже практично стерлася", — сказав він.

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Сенченко також зазначив, що США та Велика Британія уже збагнули: Крим для володимира путіна – це не просто "особиста святиня" і не політичне питання, а військовий плацдарм для встановлення тотального контролю над Чорним та Азовським морями. З нього він займається дестабілізацією ситуації у Середземномор’ї, на Близькому Сході, у Сирії та інших точках. Європа теж поступово починає усвідомлювати цю загрозу. "Тому звільнення Криму – це не лише українське завдання. Це стало вже нашим спільним завданням. Тому я гадаю, що підтримка буде", — спрогнозував політик.

А вибухи, які останнім часом лунають у Криму, він назвав першими кроками до фактичної деокупації півострова, а не лише руйнуванням тилів херсонського угруповання російської армії. "Інша річ, що українське керівництво, як і раніше, поєднує всі можливі методи – і це правильно – економічного тиску, дипломатичні та військові зусилля, які перебувають на першій фазі своєї реалізації, для того, щоб досягти фактичного звільнення Криму", — висловив думку Сенченко.

Втім, прогнозування строків деокупації півострова він назвав безвідповідальним і зазначив, що наразі можна говорити лише про першу фазу. Експерт порадив владі залучати при цьому різноманітні методи впливу, зокрема, займатись психологічним впливом на загарбників. "Необхідно швидше ухвалити закон, який дасть чітку відповідь українським громадянам, які живуть у Криму, кого українська влада та закон вважає жертвами агресії та окупації, а кого – поплічником окупантів. Це призведе до дуже швидкої поляризації населення Криму та створить усередині другий фронт за визволення Криму", — вважає Сенченко. Створення Консультаційної ради з деокупації та реінтеграції Криму він назвав важливим кроком, але зауважив, що багато залежатиме від того, хто увійде до її складу, як швидко і наскільки якісно вона прийматиме рішення і як вони потім будуть реалізовуватись. "Бо там непочатий край роботи, який треба робити зараз, а не потім, після фактичного звільнення Криму", — резюмував він.

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Як повідомляв "Телеграф", українська влада уже неприховано називає Кримський міст своєю найближчою ціллю на півострові. Це дозволить припинити перекидання військ та техніки росіян до України і викличе паніку серед російських переселенців. А голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що важливо, щоби такий удар відбувся вже цього року.