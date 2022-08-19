Рефат Чубаров: Ми хочемо, щоб Кримський міст було зруйновано вже цього року

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів в інтерв’ю "Телеграфу", чи готовий Крим до бойових дій та коли його буде деокуповано.

За останні два тижні анексований рф Крим став небезпечним для росіян. Періодичні обстріли військових баз на півострові змушують російську армію панікувати. А пропагандисти кремля вже не розуміють, як їм розповідати про успішну військову спецоперацію, якщо Крим став небезпечним місцем для розташування їх складів з технікою.

Україна офіційно не бере відповідальність за ракетні обстріли військових баз росіян. Але на самому півострові місцеві розуміють, що за Крим буде боротьба. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров говорить, що росіяни, які там поселились після 2014 року, теж це усвідомлюють. Тому вже починають залишати півострів.

Про те, чи готовий Крим до бойових дій, коли його буде деокуповано та чи відповість росія за геноцид кримських татар, Рефат Чубаров розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

- Яка зараз ситуація в Криму? Про які настрої вам відомо: паніка чи піднесення, що Крим буде звільнений?

- Настрої в окупованому Криму дуже різні. Є велика чисельність людей, які не приймають окупацію, залишаються вірними Україні. Це і кримські татари, етнічні українці, люди інших національностей. Зрозуміло, що люди очікують на відновлення державного суверенітету України.

Останні удари, що сталися на військовому аеродромі у Новофедорівці 9 серпня та 16 серпня по російському воєнному об’єкту в Джанкої дали велику надію цим людям, які очікують повернення в Україну [інтерв'ю записувалось до інформації про потужні вибухи 18 серпня]

Є ще ті, хто поселився в Криму за період окупації з 2014 року. Це — громадяни росії. Таких людей дуже багато. Експерти кажуть, що не менше, ніж мільйон. І вони вважають, що півострів є частиною росії. Але як би вони себе не намагались обдурити, глибоко в душі усвідомлюють, що це чужа земля, що вони користуються краденим майном. І такі випадки з вибухами нагадали цим людям, що досить вже жити на чужій землі. Вони побоюються, що це тільки початок.

Ще є немала частина людей, які хочуть просто жити без усіляких потрясінь. Вони намагаються максимально ізолюватися від того, що відбувається. Мовчки сподіваються на те, що все само собою пройде. І ці люди теж зараз отримали дуже потужний сигнал — якщо все і закінчиться, то тільки становленням української влади.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Деокупація Криму: що не так із новим указом Зеленського Експерт фонду "Майдан закордонних справ", співзасновник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", експерт з питань окупованих територій Юрій Смілянський про питання звільнення Криму:

- Ви згадали про росіян, які переїхали жити в Крим після анексії. Тобто після історій з "бавовною" вони вже залишають півострів, повертаються до росії?

- Ми намагаємось моніторити. Думаємо, що такі тенденції є. Подібне відбувалось у квітні, коли російські війська, які стояли під Києвом, почали відступати за кордон, тікаючи з України. Ця поразка росіян показово вплинула на ринок нерухомості — зросла кількість пропозицій про продаж від громадян рф. Значна частина тих, хто придбав майно на півострові, належить до родин співробітників каральних структур – фсб та ін.

- Як ви гадаєте, чи будуть якісь активні бойові дії на півострові, як це відбувається в Миколаївській чи Донецькій областях?

- Зараз це дуже важко спрогнозувати. Все залежить від багатьох факторів.

Та ми собі уявляємо, що звільнення півдня України одразу охопить і Крим. Ми виходимо з того, що як тільки будуть більш успішними і динамічними дії ЗСУ і розпочнеться звільнення населених пунктів, наприклад в Херсонській області, а українські війська підходитимуть до адміністративної межі з Кримським півостровом, у самій росії в оточенні путіна та серед військових це викличе протиріччя. Ми не виключаємо, що етап звільнення Криму прийдеться на процеси, що свідчитимуть про падіння путінського режиму. І в такому випадку вдасться уникнути жорстких боїв в Криму.

— Але якщо бої будуть, чи готовий Крим до такого сценарію? Чи є там обладнані бомбосховища, тривоги, росіяни щось там зробили?

— Вони перевіряли роботу сирени декілька разів. Але це робилося не з думкою, як захистити людей. Я думаю, вони це робили задля мобілізації духу через залякування.

— За вашими оцінками та спостереженнями, чи зможемо в цьому році побачити руйнацію Кримського мосту?

— Хай про це скажуть військові експерти. Але виходячи з розуміння функцій цього мосту, то він побудований абсолютно незаконно, що навіть протирічить міжнародному військовому праву.

Треба звертати увагу, що міст є головною комунікацією, завдяки якій росія перевозить військову техніку до Криму. Тобто цим мостом вона зберігає і укріплює свою військову присутність на півострові. Потім ця техніка використовується для нових атак на материкову частину України. Виходячи з цього, міст має розглядатися як військовий інфраструктурний об’єкт противника. Тому він має бути обов’язково знищений. І хотілося, щоб це було в цьому році.

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- Після повернення Криму до складу Україні, яким ви бачите адміністративний устрій на півострові? Чи є перспектива створення Кримськотатарської автономії?

— Коли в Криму буде відновлено суверенітет Української держави, ми маємо закласти такий правовий механізм, щоб надати на території реального рівноправ’я всім, хто живе в Криму, в тому числі кримськотатарському народу. Сьогоднішній статус Кримської автономії має бути переформатовано у національно територіальну автономію у складі України. Це не є якоюсь примхою. Це єдина умова для того, щоб створити правовий механізм задля збереження і розвитку корінного народу при дотриманні усіх прав тих, хто живе в Криму. Ми зараз працюємо над цим. Першим кроком було прийняття Закону "Про корінні народи України" рік тому.

Нам треба продовжувати роботу з переформатування Кримської автономії, удосконалювати закони. І після того, як завершиться війна (бо зараз цього не можна зробити), внести зміни до Конституції України в розділ 10, де говориться про статус Криму. І там чітко вказати про джерело Кримської автономії, яким, безумовно, є право кримськотатарського народу на самовизначення на власній землі, що є невід’ємною частиною Української держави

- Що відомо про російського ставленика Сергія Аксьонова? Кажуть, що він ніби втік.

- Інформація про його втечу не підтверджується. Аксьонов і [голова окупаційної державної ради Криму Володимир] Константинов залишаються на півострові.

Я думаю, що вони будуть тими, кому окупаційна російська влада не дасть втікати з Криму. Оскільки вони мають виконувати до кінця ту роль, яку їм відвела москва. Тому вони можуть не сподіватися, що залишаться в безпеці.

- Що зараз відбувається з кримськими татарами? Чи посилилось переслідування зі сторони росіян?

- Переслідування стали частішими. Метою росії є витіснення кримських татар з півострова. Тому, здійснюючи репресії і залякуючи людей, намагаються змусити їх залишати Крим. Вони хочуть зробити півострів повністю російським, заселивши його своїми громадянами. А це вже є міжнародним військовим злочином.

- Відомо вам, скільки кримських татар зараз утримуються у в’язниці?

– Таких людей вже більше 139. Значна частина отримала терміни 15, 17, 20 років ув’язнення

- На вашу думку, можливо покарати росію за геноцид кримських татар вже в нові часи?

- Я думаю, що очільників росії чекають міжнародні суди. Наші українські юристи працюють над цим. Впевнений, такий трибунал буде створений, якщо не цього року, то наступного обов’язково.

І він буде розглядати всі злочини, які здійснюються росією та її армією на території України. Я не думаю, що геноцид кримських татар будемо розглядати окремо. Тому що росія здійснює геноцид проти усього українського народу. І рф має понести за це покарання.

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— Яка участь Туреччини в питанні Криму зараз? Яку вони зайняли позицію? Чи закликають вони кримських татар виїжджати з Криму до Туреччини?

- Позиція Туреччини щодо територіальної цілісності України та невизнання приєднання Криму до рф є послідовною. Ця країна не дає жодних приводів для того, щоб хтось сумнівався. Для України це є дуже важливо.

Туреччина послідовно звертає увагу, що кримські татари є близькі за історією, культурою, звичаями народом до турецького. Але вона не заохочує кримських татар переїжджати до Туреччини. Бо дуже добре знає нашу позицію. Ми довго виборювали можливість повернутися на свої землі.

Туреччина намагається тиснути на росію з метою уникнення репресій, переслідувань, звільнення політв’язнів. Та це не є результативним.

- Яка ситуація з водою в Криму? рф неодноразово говорила, що їм важливо захопити Херсонську область, аби в Крим пішла вода. Що ж тепер?

- В Криму питної води з джерел за умови використання всіх сучасних технологій збирання, збереження і використання, достатньо. Але такого на території півострова немає. Тому Крим завжди відчував потребу в додатковій воді, особливо через те, що частина території (зокрема північна степова) використовується в сільському господарстві. Це потребувало зрошення. Тому 80% води, яка надходила в Крим, використовувалась для зрошення. А в засушливі роки дніпровською водою, яка надходила Північно-Кримським каналом, заповнювали водосховища. Тобто це була додаткова перевага.

Зараз росіяни підірвали дамби, вода надходить в Крим. Та системного використання цієї води немає. У зв’язку з окупацією почався занепад сільськогосподарської діяльності в тих обсягах, які були до 2014 року. Втім, нестачі води на півострові на сьогодні немає.