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Хвиля вибухів дісталася Севастополя: "бавовна" сталася на аеродромі Бельбек (карта)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Аеропорт Бельбек Новина оновлена 18 серпня 2022, 22:38
Аеропорт Бельбек

У четвер, 18 серпня, на 176-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в районі військового аеродрому Бельбек в окупованому Криму біля Севастополя сталися вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Очевидці розповіли, що чули кілька вибухів у районі аеродрому. Після них була чутна сирена та бачили машини МНС.

Аэропорт Бельбек на карте
Аеропорт Бельбек на карті
Аэропорт Бельбек на карте
Аеропорт Бельбек на карті

Довідка: Бельбек — аеродром на північному заході Севастополя. Після російської окупації Криму не здійснює пасажирські рейси. Об’єкт з 2014 року обслуговує лише військові літаки рф.

Новина доповнюється…

Теги:
#Україна #Росія #Бельбек #Війна з Росією