Хвиля вибухів дісталася Севастополя: "бавовна" сталася на аеродромі Бельбек (карта)

У четвер, 18 серпня, на 176-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в районі військового аеродрому Бельбек в окупованому Криму біля Севастополя сталися вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Очевидці розповіли, що чули кілька вибухів у районі аеродрому. Після них була чутна сирена та бачили машини МНС.

Аеропорт Бельбек на карті

Аеропорт Бельбек на карті

Довідка: Бельбек — аеродром на північному заході Севастополя. Після російської окупації Криму не здійснює пасажирські рейси. Об’єкт з 2014 року обслуговує лише військові літаки рф.

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