Рефат Чубаров: Мы хотим, чтобы Крымский мост был разрушен уже в этом году

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в интервью "Телеграфу", готов ли Крым к боевым действиям и когда он будет деоккупирован.

За последние две недели аннексированный рф Крым стал опасным для россиян. Периодические обстрелы военных баз на полуострове заставляют русскую армию паниковать. А пропагандисты кремля уже не понимают, как им рассказывать об успешной военной спецоперации, если Крым стал опасным местом для размещения их складов с техникой.

Украина официально не берет ответственность за ракетные обстрелы военных баз россиян. Но на самом полуострове местные люди понимают, что за Крым будет борьба. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорит, что поселившиеся там после 2014 года россияне тоже это осознают. Потому уже начинают покидать полуостров.

О том, готов ли Крым к боевым действиям, когда он будет деоккупирован и ответит ли россия за геноцид крымских татар, Рефат Чубаров рассказал в интервью "Телеграфу".

– Какая сейчас ситуация в Крыму? О каких настроениях вам известно: паника или подъем, что Крым будет освобожден?

– Настроения в оккупированном Крыму очень разные. Есть большая численность людей, которые не принимают оккупацию, остаются верны Украине. Это и крымские татары, этнические украинцы, люди других национальностей. Понятно, что люди ожидают восстановления государственного суверенитета Украины.

Последние удары, произошедшие на военном аэродроме в Новофедоровке 9 августа и 16 августа по российскому военному объекту в Джанкое, дали большую надежду этим людям, ожидающим возвращения в Украину [интервью записывалось до информации о мощных взрывах 18 августа].

Есть еще те, кто поселился в Крыму в период оккупации с 2014 года. Это граждане россии. Таких людей очень много. Эксперты говорят, что не меньше миллиона. И они считают, что остров является частью россии. Но как бы они ни пытались себя обмануть, глубоко в душе осознают, что это чужая земля, что они пользуются ворованным имуществом. И такие случаи со взрывами напомнили этим людям, что хватит жить на чужой земле. Они опасаются, что это только начало.

Еще есть немало людей, которые хотят просто жить без всяких потрясений. Они стараются максимально изолироваться от происходящего. Молча надеются, что все само собой пройдет. И эти люди тоже сейчас получили очень мощный сигнал — если все закончится, то только становлением украинской власти.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Деоккупация Крыма: что не так с новым указом Зеленского Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский о вопросах освобождения Крыма:

– Вы упомянули о россиянах, которые переехали жить в Крым после аннексии. То есть после историй с "хлопком" они уже покидают полуостров, возвращаются в россию?

– Мы стараемся мониторить. Полагаем, что такие тенденции есть. Подобное происходило в апреле, когда русские войска, стоявшие под Киевом, начали отступать за границу, убегая из Украины. Это поражение россиян показательно повлияло на рынок недвижимости – возросло количество предложений о продаже от граждан россии. Значительная часть тех, кто приобрел имущество на полуострове, принадлежит к семьям сотрудников карательных структур – ФСБ и т.д.

– Как вы думаете, будут ли какие-нибудь активные боевые действия на полуострове, как это происходит в Николаевской или Донецкой областях?

– Сейчас это очень трудно спрогнозировать. Всё зависит от многих факторов.

Но мы себе представляем, что освобождение юга Украины сразу охватит Крым. Мы исходим из того, что как только будут более успешными и динамичными действия ВСУ и начнется освобождение населенных пунктов, например в Херсонской области, а украинские войска будут подходить к административной границе с Крымским полуостровом, в самой россии в окружении путина и среди военных это вызовет противоречие. Мы не исключаем, что этап освобождения Крыма придется на процессы, свидетельствующие о падении путинского режима. И в этом случае удастся избежать жестких боев в Крыму.

— Но если бои будут, готов ли Крым к такому сценарию? Есть ли там оборудованные бомбоубежища, тревоги, россияне что-то там сделали?

— Они проверяли работу сирены несколько раз. Но это делалось не в надежде, как защитить людей. Я думаю, они это делали для мобилизации духа из-за устрашения.

— По вашим оценкам и наблюдениям, сможем ли в этом году увидеть разрушение Крымского моста?

— Пусть об этом скажут военные эксперты. Но исходя из понимания функций этого моста, он построен абсолютно незаконно, что даже противоречит международному военному праву.

Надо обращать внимание, что мост является главной коммуникацией, благодаря которой россия перевозит военную технику в Крым. То есть, этим мостом она сохраняет и укрепляет свое военное присутствие на полуострове. Затем эта техника используется для новых атак на материковую часть Украины. Исходя из этого, мост должен рассматриваться как военный инфраструктурный объект противника. Поэтому он должен быть обязательно уничтожен. И хотелось, чтобы это было в этом году.

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— После возвращения Крыма в состав Украины, каким вы видите административное устройство на полуострове? Есть ли перспектива создания Крымскотатарской автономии?

— Когда в Крыму будет восстановлен суверенитет Украинского государства, мы должны заложить такой правовой механизм, чтобы предоставить на территории реального равноправия всем живущим в Крыму, в том числе крымскотатарскому народу. Сегодняшний статус Крымской автономии должен быть переформатирован в национально-территориальную автономию в составе Украины. Это не какая-то причуда. Это единственное условие для того, чтобы создать правовой механизм для сохранения и развития коренного народа при соблюдении всех прав живущих в Крыму. Мы сейчас работаем над этим. Первым шагом было принятие Закона "О коренных народах Украины" год назад.

Нам нужно продолжать работу по переформатированию Крымской автономии, совершенствовать законы. И после того, как завершится война (потому что сейчас этого нельзя сделать), внести изменения в Конституцию Украины в главу 10, где говорится о статусе Крыма. И там четко указать об источнике Крымской автономии, которым, безусловно, есть право крымскотатарского народа на самоопределение на собственной земле, что является неотъемлемой частью Украинского государства

— Что известно о российском ставленнике Сергее Аксенове? Говорят, что он сбежал.

— Информация о его бегстве не подтверждается. Аксенов и [председатель оккупационного государственного совета Крыма Владимир] Константинов остаются на полуострове.

Я думаю, что они будут теми, кому оккупационные российские власти не дадут бежать из Крыма. Поскольку они должны исполнять до конца роль, которую им отвела москва. Поэтому они могут не надеяться, что останутся в безопасности.

– Что сейчас происходит с крымскими татарами? Усилилось ли преследование со стороны россиян?

– Преследования участились. Целью россии является вытеснение крымских татар с полуострова. Поэтому, совершая репрессии и запугивая людей, пытаются заставить их покидать Крым. Они хотят сделать остров полностью русским, заселив его своими гражданами. А это уже международное военное преступление.

– Известно вам, сколько крымских татар сейчас содержатся в тюрьме?

– Таких людей уже больше 139. Значительная часть получила сроки 15, 17, 20 лет заключения

– По вашему мнению, возможно наказать россия за геноцид крымских татар уже в новые времена?

– Я думаю, что руководителей россии ждут международные суды. Наши украинские юристы работают над этим. Уверен, что такой трибунал будет создан, если не в этом году, то в следующем обязательно.

И он будет рассматривать все преступления, совершаемые россией и ее армией на территории Украины. Я не думаю, что геноцид крымских татар будем рассматривать отдельно. Потому что россия осуществляет геноцид против всего украинского народа. И россия должна понести за это наказание.

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– Какое участие Турции в вопросе Крыма сейчас? Какую они заняли позицию? Призывают ли они крымских татар выезжать из Крыма в Турцию?

– Позиция Турции относительно территориальной целостности Украины и непризнание присоединения Крыма к россии является последовательной. Эта страна не дает никаких поводов для того, чтобы кто-нибудь сомневался. Для Украины это очень важно.

Турция последовательно обращает внимание, что крымские татары близки по истории, культуре, обычаям народом к турецкому. Но она не поощряет крымских татар переезжать в Турцию. Потому что очень хорошо знает нашу позицию. Мы долго боролись за возможность вернуться на свои земли.

Турция пытается давить на россию во избежание репрессий, преследований, освобождения политзаключенных. Но это не результативно.

– Какая ситуация с водой в Крыму? россия неоднократно говорила, что им важно захватить Херсонскую область, чтобы в Крым пошла вода. Что теперь?

- В Крыму питьевой воды из источников при использовании всех современных технологий сбора, хранения и использования, достаточно. Но такового на территории полуострова нет. Поэтому Крым всегда нуждался в дополнительной воде, особенно потому, что часть территории (в частности северная степная) используется в сельском хозяйстве. Это требовало орошения. Поэтому 80% поступающей в Крым воды использовалось для орошения. А в засушливые годы днепровской водой, поступавшей по Северо-Крымскому каналу, заполняли водохранилища. То есть это было дополнительное преимущество.

Сейчас россияне взорвали дамбы, вода поступает в Крым. Однако системного использования этой воды нет. В связи с оккупацией начался упадок сельскохозяйственной деятельности в тех объемах, которые были до 2014 года. Впрочем, недостатка воды на полуострове на сегодняшний день нет.