Катастрофічні втрати у Новофедорівці: західна розвідка свідчить – у росіян паніка

Успішні удари ЗСУ на Заході називають поєднанням хоробрості українців та нових технічних можливостей армії

Серія вибухів на військовому аеродромі у Новофедорівці біля кримського міста Саки не просто спалила кілька літаків, вона знищила понад половину бойових бортів морської авіації Чорноморського флоту росії. Про це заявив неназваний представник західної розвідки, який прокоментував поточну ситуацію в Україні.

Його слова зацитувала у своєму Twitter журналістка ITV News Емма Берроуз. "російська система зайнята пошуками винних у розгромі", — наводить вона слова джерела. Західна розвідка впевнено стверджує – довіра до чф рф остаточно підірвана після втрати крейсера "Москва", острова Зміїний та атаки на аеродром у Новофедорівці. "Що ми бачимо зараз, це Чорноморський флот, який займає дуже оборонну позицію, намагаючись уникнути попадання на лінію вогню. Це гордий флот із довгою історією. Довіра до нього була підірвана", — заявив роздвідник.

Він також зазначив, що на Заході вважають нещодавні вибухи у прикордонних з Україною регіонах росії, таких як Білгородська область, де напередодні злетів у повітря черговий склад боєприпасів, успішними атаками ЗСУ на тилові позиції ворога. При цьому такі позиції називають законними цілями України, які не ставлять під загрозу територіальну цілісність рф. Роботу по цих цілях представник розвідки назвав "поєднанням неймовірно хороброго народу та нових можливостей".

При цьому джерело відзначає, що запаси боєкомплекту в росіян тануть. В тому числі ті, які росія дістала з глибокої консервації. Найближчим часом, за прогнозами західної розвідки, це має підірвати наступальний потенціал окупантів. А Україна почне відвойовувати свої території на півдні незалежно від того, відбудеться там референдум про анексію чи ні. При цьому, за даними представника розвідки, обидві сторони збройного конфлікту стали обережнішими у своїх діях, адже усвідомили що нинішня війна "це марафон, а не спринт".

Як повідомляв "Телеграф", видання Washington Post опублікувало список із найбільших помилок російської розвідки, які призвели до ганьби на полі бою в Україні.