5 головних провалів путінської розвідки: Washington Post про те, як росія прокололася з Україною

Налагодити нормальну роботу росіянам заважають звичка брехати, надмірна самовпевненість та невміння працювати таємно

Спецслужби росії раз за разом провалюються, пробуючи завдати шкоди в Україні або хоча би виправдати свою погану роботу. То не зможуть приховати від українських розвідників спецоперацію проти президента Володимира Зеленського, то насмішать навіть росіян фейковим затриманням "агента СБУ". Але це все квіточки порівняно з масштабними провалами під час підготовки до війни, про які вдалось дізнатись журналістам американського видання Washington Post.

У своєму розслідуванні Грег Міллер та Кетрін Белтон вказали на 5 найбільших невдач росіян. Підвели їх звичка брехати, надмірна самовпевненість та невміння працювати таємно.

1 Неправильна оцінка можливостей України

За даними WP, попри те, що Департамент оперативної інформації ФСБ, задачею якого було готувати ґрунт для повалення українського уряду, вдало проник у різні ключові структури України та підкупив потрібних політиків, вся його робота була марною. Причиною було глибоке нерозуміння внутрішньої ситуації в Україні. Тому росіяни сильно недооцінили готовність українців чинити опір окупації і подали рашистському диктатору володимиру путіну хибну картину. Або, як варіант, просто не наважились принести йому погані новини і весь час брехали.

2 Напередодні вторгнення ФСБ займалась підготовкою житла для себе

Нічим не підкріплена впевненість у швидкій перемозі розслабила агентів ФСБ в Україні. Тож вони напередодні вторгнення були зайняті тим, що дізнавались подробиці про житло, яке могли би використовувати як конспіративні квартири, помешкання або бази для операцій. Про це вдалось дізнатись завдяки повідомленням, перехопленим українськими спецслужбами. За словами офіційних осіб, за кілька днів до того, як російські війська увійшли в Україну, інформаторам ФСБ було наказано залишити столицю, але залишити ключі від своїх помешкань для тих російських оперативників, які мали прибути разом з окупантами.

3 Штат агентів перед війною значно збільшився

Сигналом до того, що незабаром почнеться вторгнення стало значне розширення кількості російських агентів в Україні. У 2019 році їх було усього 30, а перед початком війни стало аж 160. Команди ФСБ були закріплені за різними українськими регіонами та мережами сплячих агентів усередині країни. Зараз це стало ще більш очевидним для українських офіційних осіб.

4 Для України підготували щонайменше два окупаційних уряди

Із числа відомих і неприхованих колаборантів в Україні російські спецслужби зібрали два варіанти окупаційного уряду. Перший формувався навколо українського екс-президента Віктора Януковича. На початку березня він навіть прибув до Білорусі, щоби в разі потреби швидко опинитись у Києві і заявити про свою легітимність. В центрі другого стояв олігарх Віктор Медведчук, навколо якого згуртувались колишні однопартійці Януковича по "Партії регіонів". Вони базувались на півдні України, який росіянам вдалось зайняти на початку війни.

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5 Попри всі невдачі, ФСБ не зробило відповідних кадрових висновків

Розвідки західних країн, які стежили за подіями навколо російського вторгнення в Україну, відзначили – немає жодних ознак того, що путін провів якісь кадрові ротації у керівництві своїх шпигунських структур або притягнув до відповідальності за провали їхніх керівників. Наприклад, на своєму місці залишився директор ФСБ олександр бортніков.

Як повідомляв "Телеграф", попри те, що агенти ФСБ провалили підготовку до війни, російському маріонетковому парламенту все одно запропонували прирівняти їх до ветеранів.