ФСБ похвалилася затриманням "агента СБУ": навіть росіяни не надто вірять (відео)

Підозрюваному може загрожувати до 20 років за ґратами

Росіяни, схоже, злякалися "бавовни", що почастішала на території Білгородської області і тимчасово окупованого Криму, тому вирішили влаштувати "полювання на відьом" у деяких регіонах країни. Так, у п’ятницю, 19 серпня, стало відомо про затримання мешканця Краснодара, який нібито співпрацював із Службою безпеки України. Чоловік уже затриманий і перебуває у СІЗО.

Про це повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф". За інформацією російської ФСБ, росіянин начебто самостійно звернувся до українських силовиків, і ті, перевіривши його, погодились на співпрацю.

Чоловіку привласнили псевдонім "Арчі", під яким він повідомляв важливі дані для українців. Як зазначають російські спецслужби, за отримання інформації, яку він "ініціативно збирав", краснодарець отримував грошову винагороду. У ФСБ зазначають, що відомості, які СБУ отримує від свого "агента", могли використовуватися "проти безпеки росії".

Відео затримання мешканця Краснодара

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом про держзраду. Затриманому може загрожувати від 12 до 20 років за ґратами.

Цікаво, що в мережі чимало росіян не надто готові вірити подібній інформації. Багатьох заплутало формулювання "агент СБУ", який шукав виходи на ту саму СБУ. При цьому частина коментаторів під новиною виявляють надзвичайну агресивність, а інші — нарікають, що таких, як "Арчі", повно по всій росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що завдяки прорахунку агента ФСБ хакери змогли видобути важливу інформацію про "спецоперацію" рф в Україні. Так, до мережі потрапили документи, що доводять бажання Кремля приховати кількість загиблих на фронті солдатів.

Також на "диверсантів" у росії скаржаться жителі Курської області, де у серпні були підірвані лінії електропередач на місцевій АЕС.