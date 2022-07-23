Хакери злили документи ФСБ-шника з планами приховування загиблих в Україні та "спецоперації" у Білорусі

Випливли цікаві інструкції з пошти співробітника ФСБ Росії

Періодично хакери викладають у відкритий доступ зламані пошти російських чиновників, на підставі аналізу яких можна зробити висновки про способи та методи ведення Кремлем гібридної війни проти України та всього світу. Вже багато разів ми бачили приклади темників, які розсилаються засобам масової інформації, програми заходів на окупованих територіях України, покликаних задурманити людям голови, методичні рекомендації для спецкорів, як саме потрібно подавати для західної аудиторії ті чи інші події. Практично завжди — це побудова паралельної реальності, яка не має жодного відношення до реального життя.

Цього разу відразу на кількох форумах виклали посилання на дамп телефону співробітника Тюменського підрозділу ФСБ Шатських Сергія Олександровича, який працює по лінії так званого 18 центру, або офіційно — Центру інформаційної безпеки ФСБ РФ. Цей центр є спеціалізованим підрозділом ФСБ, що займається забезпеченням інформаційної безпеки Росії. Він створений на основі Управління комп’ютерної та інформаційної безпеки (УКІБ) департаменту контррозвідки ФСБ та входить до складу служби контррозвідки ФСБ.

Для фахівців розслідувачів і просто для допитливих людей в цьому дампі досить багато цікавої інформації. Судячи з усього, цей офіцер ФСБ переважно займається цензурою ЗМІ і працює з журналістами, підказуючи як саме висвітлювати різні події.

Наприклад, документ під назвою "тези.docs":

Тези для російської пропаганди

Подібні тези розсилаються в різні ЗМІ з різною тематикою та з тих чи інших інформаційних приводів. Є у листуванні і просто напрямки, які журналіст має просувати, а власники сайтів зобов’язані вивішувати на своєму електронному ресурсі.

Є цікавий документ, який наказує організаціям, які надають ритуальні послуги, вживати будь-яких заходів для того, щоб не можна було ідентифікувати могили загиблих в Україні російських військових. Так, їм пропонується категорично уникати створення на цвинтарях алей із могил "захисників батьківщини", не допускати поховання на одній ділянці двох і більше військових, прибирати з пам’ятників емблеми військової тематики.

Правила приховування загиблих в Україні росіян

Цікавий ще один документ, який опинився у листуванні цього офіцера. Він не має реквізитів, але за стилістикою та тематикою схоже, що він написаний у ФСБ РФ, причому підрозділом, який займається Білоруссю. Там згадується якась операція "Фортеця" і, судячи з усього, йдеться про виконання певних заходів щодо підготовки до реалізації цієї операції. Важко судити на 100%, але дуже схоже, на якийсь план із захоплення Росією Республіки Білорусь.