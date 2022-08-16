"Диверсія" на Курській АЕС: росіяни скаржаться на три атаки українців

ФСБ порушила кримінальну справу про скоєння терористичного акту

Росіяни, які систематично чинять провокації на окупованій ними Запорізькій АЕС, стали скаржитись на "українських диверсантів", які буцімто завдали удару раніше. Як заявили у ФСБ, 4, 9 та 12 серпня ці самі "диверсанти" підірвали шість опор ліній електропередачі, що йдуть від Курської АЕС.

Про це повідомляє "Комерсант". Росіяни скаржаться, що ці буцімто підриви цих ЛЕП призвели до "порушення технологічного процесу функціонування АЕС". Йдеться про лінії напругою 110, 330 та 750 кВ. Проти "диверсантів" уже порушили кримінальну справу за статтею "терористичний акт" і оголосили їх у розшук. На об’єктах атомної енергетики росіяни посилили "заходи безпеки".

Примітно, що 5 серпня російські засоби масової пропаганди повідомляли про те, що другий енергоблок Курської АЕС зупиняла автоматика. Причиною тоді називали несправність на підстанції. Енергоблок знову запустили 10 серпня.

Наразі росіяни роблять усе можливе, щоби переконати світ у тому, що це не вони обстрілюють окуповану ними Запорізьку АЕС, тим самим займаючись ядерним тероризмом. Але спроби звалити провину на ЗСУ провалюються на всіх рівнях аж до Радбезу ООН. Цілком ймовірно, що рф пробує інакшим чином дискредитувати Україну у сфері ядерної безпеки.

Як повідомляв "Телеграф", диверсією росіяни назвали і ранкові вибухи у кримському Джанкої. Спочатку повідомлялось, що біля міста горить підстанція, потім окупантам довелось визнати, що вибухнула військова частина.