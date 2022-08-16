"Диверсия" на Курской АЭС: россияне жалуются на три атаки украинцев

ФСБ возбудила уголовное дело о совершении террористического акта

Россияне, систематически совершающие провокации на оккупированной ими Запорожской АЭС, стали жаловаться на "украинских диверсантов", которые якобы нанесли удар раньше. Как заявили в ФСБ, 4, 9 и 12 августа эти самые "диверсанты" взорвали шесть опор линий электропередачи, идущих от Курской АЭС.

Об этом сообщает "Коммерсант". Россияне жалуются, что эти подрывы этих ЛЭП привели к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС". Речь идет о линиях напряжением 110, 330 и 750 кВ. Против "диверсантов" уже возбудили уголовное дело по статье "террористический акт" и объявили их в розыск. На объектах атомной энергетики россияне усилили "меры безопасности".

Примечательно, что 5 августа российские средства массовой пропаганды сообщали, что второй энергоблок Курской АЭС останавливала автоматика. Причиной называли тогда неисправность на подстанции. Энергоблок снова запустили 10 августа.

Пока россияне делают все возможное, чтобы убедить мир в том, что это не они обстреливают оккупированную ими Запорожскую АЭС, тем самым занимаясь ядерным терроризмом. Но попытки свалить вину на ВСУ проваливаются на всех уровнях вплоть до Совбеза ООН. По всей вероятности, россия пытается иначе дискредитировать Украину в сфере ядерной безопасности.

Как сообщал "Телеграф", диверсией россияне назвали и утренние взрывы в крымском Джанкое. Сначала сообщалось, что возле города горит подстанция, затем оккупантам пришлось признать, что взорвалась воинская часть.