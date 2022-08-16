"Возгорание": оккупанты Крыма интересно признали взрывы боеприпасов под Джанкоем

Местных жителей эвакуируют из-за опасности

Российские оккупанты официально признали, что в селе Азовской Джанкойского района произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов. Детонация продолжается уже несколько часов.

Местный гауляйтер сергей аксенов отметил, что "возгорание" произошло на территории одной из военных частей на площадке для хранения боеприпасов — вокруг нее эвакуируют население в пятикилометровой зоне. На место согнали все спецслужбы.

Кроме спасателей и пожарных, прибыли чиновники, военные и росгвардейцы, сообщается о двух пострадавших гражданских лицах, количество потерь и раненых среди военных не указывается.

В самом Азовском проживает более 3,5 тысячи человек, вплотную к нему расположено село Майское с более чем 2,2 тысячи жителей. Сколько из них будут эвакуированы и выселены из своих домов не сообщается. Населенные пункты находятся возле трассы от Джанкоя на Феодосию в 25 км от города.

Место взрывов на карте Крыма

Въезд в Азовское закрыли полицейским кордоном, сообщают местные жители.

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Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 16 августа взрывы раздались также и в оккупированном Мелитополе — там перестали вещать пропагандистские телеканалы. Неделю назад в оккупированном Крыму на военном объекте случился пожар в Новофедоровке на аэродроме.