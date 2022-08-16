Обрубили пропаганду: в Мелитополе раздались два взрыва (карта)

Жители города отдохнут от потока российских нарративов

Не только в оккупированном Джанкое и его окрестностях гремя взрывы утром 16 августа. На территории Мелитополя в Запорожской области, который также временно захвачен российскими оккупантам раздались несколько взрывов.

Их подтверждает городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его данным взрывов было два, в районе электроподстанции. Местные источники отмечают, что жители исторического района Песчаное услышали глухой взрыв.

Предварительно повреждены либо транзитный кабель, либо сама подстанция — она питала телевизионную вышку, через которую россияне вливали в украинцев свою пропаганду. После взрывов вещание эфирного телевидения, захваченного оккупантами, прекратилось.

Взрыв слышали жители южной части Мелитополя/ Карта - deepstatemap

Сообщается, что взрыв прозвучал в семь часов утра. Вместо пропаганды на экранах надпись "нет сигнала" на черном фоне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мелитополе оккупанты начали готовиться к 1 сентября — в детсадах родителям сообщили, что за жизнь и здоровье их детей персонал ответственности не несет, а в школы учеников пытаются загнать угрозами родителям.