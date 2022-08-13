С новой опасностью для детей и с военными базами в больницах: как живет оккупированный Мелитополь

О безопасности в оккупации говорить сложно

Во временно оккупированном Мелитополе, где накануне подорвали местного коллаборанта, ситуация с социальной сферой продолжает оставаться напряженной. В тех детских садах, которые все же открылись в Мелитополе с родителей собирают расписки о том, что персонал не несет ответственности за детей. С получением медицинских услуг в безопасном месте также есть вопросы — в центре города оккупанты заняли территорию больницы под военную базу.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также отметил, что прятаться за спинами гражданских украинцев у российских военных — стандартная практика.

Именно из соображений безопасности детские сады и школы не должны функционировать на оккупированной территории, согласно распоряжению главы Запорожской ОВА Александра Старуха. Но оккупанты все же открыли часть из них. При этом то, что ребенка вернут родителям живым и здоровым не гарантируют — о том, что родителей заставляют давать расписку о том, что воспитатели и коллектив детсада не несут ответственности, сообщает региональное издание "РИА-М".

Отметим, что на территории учебных заведений в Мелитополе оккупанты уже размещали свои казармы — в 5 лицее и находящемся рядом училище.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мелитополь часть экспертов считает ключевым городом в освобождении юга Украины. При этом несмотря на военную угрозу со стороны оккупантов, жители Мелитополя не горят желанием присоединяться к россии — за такую идею менее 10% людей.