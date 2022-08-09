Россияне были шокированы: сколько людей в Мелитополе на самом деле хотят в рф

Жителей города не пугают даже российские автоматы и возможность попасть в плен

Подготовка оккупантов к проведению незаконного "референдума" о присоединении части Запорожской области к россии потерпит крах, ведь люди не хотят "отсоединяться" от Украины. К примеру, во временно захваченном Мелитополе сейчас проживает меньше десяти процентов тех, кто позитивно относится к возможности жить под россией, а не в свободной и независимой Украине.

Такая статистика была озвучена мэром Мелитополя Иваном Федоровым в эфире национального телемарафона. Как отметил чиновник, россияне были шокированы тем, насколько малый процент поддержки имеют в городе, оккупированном с первых дней войны.

Федоров рассказал, что столь частый перенос даты псевдореферендума связан с тем, что захватчики решили изучить взгляды местного населения на возможность присоединения к российской федерации.

"После того, как они отправили своих коллаборантов по квартирам, по домам, они были шокированы. Шокированы тем, что только менее десяти процентов готовы поддерживать рф", — говорит мэр Мелитополя.

По его словам, это очень важный показатель, ведь жителей города не смогли сломать ни затяжная оккупация, ни постоянное нахождение в опасности из-за соседства людей с автоматами.

"Сегодня 90% из тех, кто остался в городе, говорят "нет" российской агрессии. Это весьма сложно, ведь на каждый этот ответ "нет" можно получить либо плен, либо обыски, либо пытки, и это регулярная практика для ра*истов, к сожалению, на оккупированной территории", — пояснил чиновник.

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Также он добавил, что прошедшее накануне собрание якобы мелитопольцев, поддерживающих проведение "референдума", является лишь показухой для росТВ. Людей, желающих слушать планы коллаборанта евгения балицкого, собирали со всех оккупированных населенных пунктов Запорожской области — чтобы создать хотя бы подобие массовости.

Тем временем в Мелитополе, который россияне пытаются сломить с февраля, алкоголь стал роскошью, а средства гигиены продаются по заоблачным ценам. "Русский мир" проявляется во всей своей красе.

Впрочем, ВСУ слегка "портят ему личико", разнося казармы российских захватчиков с помощью высокоточного оружия.