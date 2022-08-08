оккупанты не прислушались к Зеленскому: сделано заявление о "референдуме"

В Запорожской области подписали "распоряжение" о подготовке к плебисциту

Несмотря на то, что в Офисе президента Украины не верят в проведение референдумов по поводу аннексии оккупированных украинских территорий, а сам Владимир Зеленский утверждает, что такие референдумы поставят точку на всех перспективах переговоров, оккупанты продолжают строить соответствующие планы. Так "глава" занятой россиянами части Запорожской области евгений балицкий заявил, что подписал распоряжение о подготовке такого референдума. Об этом он сказал во время форума "Мы вместе с россией" в оккупированном Мелитополе, передает РИА "Новости".

Балицкий назвал это "референдумом о воссоединении с российской федерацией" и публично подписал документ. Но никаких сроков при этом не назвал, сказал только, что распоряжение запускает процедуру "начала и подготовки к проведению" такого "референдума".

Следует отметить, что это уже не первое сообщение о старте подготовки к "референдуму" . Тот же балицкий уже делал аналогичный анонс в конце июля. Тогда он тоже ничего не сказал о сроках, заявив, что речь идет об осени. Херсонский коллаборант кирилл стремоусов тоже уже заявлял о старте подготовки плебисцита в регионе – об этом он сказал еще в конце июня.

Читайте также: Категория Блоги/мнения "Референдумы" в Херсоне и Мариуполе: Кириенко и путин решили играть до конца Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт Дмитрий Золотухин, специально для "Телеграфа" рассказал, как Украина может помешать проведению псевдореферендумов на оккупированном юге страны

Как сообщал "Телеграф", в кремле всячески открещиваются от своей причастности к так называемым "референдумам", так спикер рашистского диктатора дмитрий песков заявил, что российские власти призывают лишь предоставить возможность жителям оккупированных территорий проголосовать за вхождение в состав россии.