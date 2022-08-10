Очереди, "референдум" и вывоз зерна: как выглядит жизнь оккупированного Мелитополя (видео)

Как живет оккупированный россиянами Мелитополь.

Мелитополь, второй по величине город Запорожской области, находится под контролем российских войск с начала марта. Половина его жителей уже покинула город, будучи не в силах жить рядом с захватчиками. Тем, кто остался буквально приходиться выживать.

Ситуация в городе с каждым днем только ухудшается — в городе нет работы, проблемы с наличными деньгами, дефицит продуктов, а цены на основные товары заоблачные. Жителям приходится выстаивать длинные очереди, чтобы получить пенсию или гумпомощь.

В распоряжении "Телеграфа" появилось новое видео из оккупированного Мелитополя.

Оккупанты продолжают во всю "хозяйничать" в Мелитополе — город превратился в военную базу. По городу регулярно курсирует военная техника, а улицы патрулируют вооруженные военные. Угроза, нависающая над жителями Мелитополя с начала оккупации, с каждым днем становится все серьезней.

Также оккупационные власти активно готовятся к "референдуму" — по всему городу развешены плакаты со словами о якобы свободе выбора местных жителей.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне завезли в город около 700 человек массовки, так как не смогли набрать людей среди местного населения, чтобы оформить "картинку" для росСМИ. Кроме того, захватчики планируют запугивать местных с помощью оружия.

Следует также отметить, что российские захватчики продолжают грабить оккупированные территории. Зерно из Мелитополя оккупанты вывозят колоннами грузовиков.

Напомним, что жителей Мелитополя продолжают накачивать пропагандой, пытаются пробудить ностальгию по СССР и воззвать к "братским" чувствам в отношении россии.

Кроме того, российские оккупанты на временно неподконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей настолько поверили в свою безнаказанность, что уже начали перевозить туда свои семьи и заселяться в квартиры, которые были оставлены законными владельцами.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Мелитополь может стать ключевым городом для освобождения юга Украины.