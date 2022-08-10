Черги, "референдум" та вивіз зерна: як виглядає життя окупованого Мелітополя (відео)

Як живе окупований росіянами Мелітополь.

Мелітополь, друге за величиною місто Запорізької області, знаходиться під контролем російських військ з початку березня. Половина його мешканців уже покинула місто, будучи не в змозі жити поряд із загарбниками. Тим, хто залишився буквально доводиться виживати.

Ситуація у місті з кожним днем лише погіршується — у місті немає роботи, проблеми з готівкою, дефіцит продуктів, а ціни на основні товари захмарні. Мешканцям доводиться вистоювати довгі черги, щоб отримати пенсію чи гумодопомогу.

У розпорядженні "Телеграфу" з’явилося нове відео з окупованого Мелітополя.

Окупанти продовжують "господарювати" у Мелітополі — місто перетворилося на військову базу. Містом регулярно курсує військова техніка, а вулиці патрулюють озброєні військові. Загроза, що нависає над мешканцями Мелітополя з початку окупації, з кожним днем стає дедалі серйознішою.

Також окупаційна влада активно готується до "референдуму" — по всьому місту розвішано плакати зі словами про нібито свободу вибору місцевих жителів.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни завезли до міста близько 700 людей масовки, оскільки не змогли набрати людей серед місцевого населення, щоб оформити "картинку" для росЗМІ. Крім того, загарбники планують залякувати місцевих за допомогою зброї.

Слід зазначити, що російські загарбники продовжують грабувати окуповані території. Зерно із Мелітополя окупанти вивозять колонами вантажівок.

Нагадаємо, що мешканців Мелітополя продовжують накачувати пропагандою, намагаються пробудити ностальгію за СРСР та взивають до "братських" почуттів щодо росії.

Крім того, російські окупанти на тимчасово непідконтрольних територіях Херсонської та Запорізької областей настільки повірили у свою безкарність, що вже почали перевозити туди свої сім’ї та заселятися у квартири, які залишили законні власники.

У свою чергу, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Мелітополь може стати ключовим містом для звільнення півдня України.