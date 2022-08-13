З новою небезпекою для дітей та з військовими базами у лікарнях: як живе окупований Мелітополь

Про безпеку в окупації говорити складно

У тимчасово окупованому Мелітополі, де напередодні підірвали місцевого колаборанта, ситуація із соціальною сферою продовжує залишатися напруженою. У тих дитячих садках, які все ж таки відкрилися в Мелітополі з батьків збирають розписки про те, що персонал не несе відповідальності за дітей. З отриманням медичних послуг у безпечному місці також є питання – у центрі міста окупанти зайняли територію лікарні під військову базу.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він також зазначив, що ховатися за спинами цивільних українців у російських військових є стандартною практикою.

Саме з міркувань безпеки дитячі садки та школи не повинні функціонувати на окупованій території, згідно з розпорядженням голови Запорізької ОВА Олександра Старуха. Але окупанти все ж таки відкрили частину з них. При цьому те, що дитину повернуть батькам живим та здоровим, не гарантують — про те, що батьків змушують давати розписку про те, що вихователі та колектив дитсадка не несуть відповідальності, повідомляє регіональне видання "РІА-М".

Зазначимо, що на території навчальних закладів у Мелітополі окупанти вже розміщували свої казарми — у 5 ліцеї та училищі, що знаходиться поруч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мелітополь частина експертів вважає ключовим містом у звільненні півдня України. При цьому, попри військову загрозу з боку окупантів, жителі Мелітополя не горять бажанням приєднуватися до росії — за таку ідею менше ніж 10% людей.