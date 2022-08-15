Жизнь в оккупации: в Мелитополе угрожают отбирать у родителей детей из-за школ

Россияне шантажируют мелитопольцев лишением родительских прав, если те не отдадут детей в школы

Во временно оккупированном Мелитополе, где недавно взорвали одного из коллаборантов, российские оккупанты прибегли к новому виду террора местного населения. Из-за приближающегося нового учебного года в городе начали шантажировать учителей, родителей и даже учеников.

Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, к старту учебного сезона идет активная подготовка со стороны легитимной украинской власти, однако российские оккупанты пытаются навредить людям, которые не желают с ними сотрудничать.

"Из-за того, что 1 сентября приближается, враг начал дополнительный прессинг как на учителей, так и на родителей наших учеников, а также непосредственно учеников. Сегодня они делают обыски у учителей в квартирах, сегодня они угрожают нашим родителям, что если они не приведут учеников 1 сентября в школу, они будут отбирать у них родительские права. Я вовсе не представляю, как это будет выглядеть, но такой прессинг есть", — отметил Федоров.

С другой стороны, по словам мэра Мелитополя, законные власти города держат на контроле подготовку к учебному году и делают все, чтобы дети пошли в школы и получали знания.

"Мы организовываем полноценное преподавание в наших украинских мелитопольских школах. У него будет дистанционная форма — онлайн. И сегодня все наши ученики переведены в следующие классы и принимаются документы в первый класс. Будет полноценная работа всех наших мелитопольских школ", — резюмировал городской голова Мелитополя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за повреждения магистрального газопровода Мелитополь в начале июля остался без газа, но российские оккупанты вместо ремонта выдали части жителей "Мотроны", намекнув, что газа ожидать не стоит.