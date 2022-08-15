Життя в окупації: у Мелітополі погрожують відбирати у батьків дітей через школи

Росіяни шантажують мелітопольців позбавленням батьківських прав, якщо ті не віддадуть дітей до шкіл

В тимчасово окупованому Мелітополі, де нещодавно підірвали одного з колаборантів, російські окупанти вдалися до нового виду терору місцевого населення. Через наближення нового навчального року у місті почали шантажувати вчителів, батьків та навіть учнів.

Про це у понеділок, 15 серпня, розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, до старту навчального сезону наразі йде активна підготовка з боку легітимної української влади, однак російські окупанти намагаються зашкодити особам, які не бажають з ними співпрацювати.

"Через те, що 1 вересня наближається, ворог почав додатковий пресинг як на вчителів, так і на батьків наших учнів, а також безпосередньо учнів. Сьогодні вони роблять обшуки у вчителів у квартирах, сьогодні вони погрожують нашим батькам, що якщо вони не приведуть учнів 1 вересня до школи, то вони будуть відбирати у них батьківські права. Я зовсім не уявляю, як це буде виглядати, але такий пресинг є", — зазначив Федоров.

З іншого боку, за словами мера Мелітополя, законна влада міста тримає на контролі підготовку до навчального року й робить все, аби діти пішли до шкіл і здобували знання.

"Ми організовуємо повноцінно викладання в наших українських мелітопольських школах. Воно буде мати дистанційну форму — онлайн. І сьогодні всі наші учні переведені до наступних класів і приймаються документи до першого класу. Буде повноцінна робота усіх наших мелітопольських шкіл", — резюмував міський голова Мелітополя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через пошкодження магістрального газопроводу Мелітополь на початку липня залишився без газу, але російські окупанти замість ремонту видали частині мешканців "Мотрони", натякнувши, що газу очікувати не варто.