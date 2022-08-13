Життя в окупації. Мелітополь: колаборанти натякнули, що газу в місті не буде

Переважно плитки беруть спекулянти, а не місцеві жителі

Мешканці окупованого Мелітополя так і не дочекалися, коли окупаційна адміністрація виконає свої обіцянки і проведе газ у місто, а тому колаборанти вирішили роздати електроплитки "Матрена".

Як повідомляє РІА-Мелітополь, через пошкодження магістрального газопроводу місто залишилося без газу ще на початку липня. Окупанти активно намагаються спекулювати на цій темі та розповідають місцевим жителям про те, що нібито це Україна навмисне перекрила газ місту.

Після цього т.зв. "губернатор" Євген Балицький запевнив, що новий газопровід буде збудовано за пару місяців, проте з того часу так нічого і не змінилося. Після цього в російському уряді взагалі заявили, що місто опалюватимуть вугіллям.

Однак схоже, що і цим планам не судилося збутися, оскільки в Мелітополі почали роздачу "Матрен" від росіян, які співчувають. Т.зв. "мер" Володимир Рогов заявив, що за день було роздано близько 300 електроприладів, а загалом планується привезти близько 50 тисяч штук.

Втім, видання зазначає, що за електроплитками приходили не так місцеві жителі, як спекулянти, які кілька разів ставали в чергу.

Не став приховувати й сам Рогов, який пригрозив таким "ділкам" санкціями, втім, що саме загрожує цим людям, так і залишилося невідомим.

Як повідомлялося раніше, ситуація із соціальною сферою в Мелітополі продовжує залишатися напруженою. У тих дитячих садках, які все ж таки відкрилися з батьків збирають розписки про те, що персонал не несе відповідальності за дітей. З отриманням медичних послуг також є питання – у центрі міста окупанти зайняли територію лікарні під військову базу.