Жизнь в оккупации. Мелитополь: коллаборанты намекнули, что газа в городе не будет

В основном плитки берут спекулянты, а не местные жители

Жители оккупированного Мелитополя так и не дождались, когда оккупационная администрация выполнит свои обещания и проведет газ в город, а потому коллаборанты решили раздать нуждающимся электроплитки "Матрена".

Как сообщает РИА-Мелитополь, из-за повреждения магистрального газопровода, город остался без газа еще в начале июля. Оккупанты активно пытаются спекулировать на этой теме и рассказывают местным жителям о том, что якобы это Украина умышленно перекрыла газ городу.

После этого т.н. "губернатор" Евгений Балицкий заверил, что новый газопровод будет построен за пару месяцев, однако с тех пор так ничего и не изменилось. После этого в российском правительстве и вовсе заявили, что город будут отапливать углем.

Однако похоже, что и этим планам не суждено было сбыться, так как в Мелитополе начали раздачу "Матрен" от сочувствующих россиян. Т.н. "мэр" Владимир Рогов заявил, что за день было роздано около 300 электроприборов, а всего планируется привезти около 50 тысяч штук.

Впрочем, издание отмечает, что за электроплитками приходили не столько местные жители, как спекулянты, которые по нескольку раз становились в очередь.

Не стал это скрывать и сам Рогов, пригрозивший таким "дельцам" санкциями, впрочем, что именно грозит этим людям, так и осталось неизвестным.

Как сообщалось ранее, ситуация с социальной сферой в Мелитополе продолжает оставаться напряженной. В тех детских садах, которые все же открылись с родителей собирают расписки о том, что персонал не несет ответственности за детей. С получением медицинских услуг также есть вопросы — в центре города оккупанты заняли территорию больницы под военную базу.