Обрубали пропаганду: у Мелітополі пролунали два вибухи (карта)

Жителі міста відпочнуть від потоку російських наративів

Не тільки в окупованому Джанкої та його околицях гримають вибухи вранці 16 серпня. На території Мелітополя в Запорізькій області, який також тимчасово захоплений російськими окупантами, пролунали кілька вибухів.

Їх підтверджує міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його даними, вибухів було два, в районі електропідстанції. Місцеві джерела зазначають, що мешканці історичного району Піщане почули глухий вибух.

Попередньо пошкоджено або транзитний кабель, або саму підстанцію — вона мала телевізійну вежу, через яку росіяни вливали в українців свою пропаганду. Після вибухів мовлення ефірного телебачення захопленого окупантами припинилося.

Вибух чули жителі південної частини Мелітополя/ Карта — deepstatemap

Повідомляється, що вибух пролунав о сьомій годині ранку. Замість пропаганди на екранах напис "немає сигналу" на чорному тлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Мелітополі окупанти почали готуватися до 1 вересня — у дитсадках батькам повідомили, що за життя та здоров’я їхніх дітей персонал відповідальності не несе, а до шкіл учнів намагаються загнати погрозами батькам.