5 главных провалов путинской разведки: Washington Post о том, как россия прокололась с Украиной

Наладить нормальную работу россиянам мешают привычка лгать, чрезмерная самоуверенность и неумение работать тайно

Спецслужбы россии то и дело проваливаются, пытаясь нанести вред в Украине или хотя бы оправдать свою плохую работу. То не смогут скрыть от украинских разведчиков спецоперацию против президента Владимира Зеленского, то насмешат даже россиян фейковым задержанием "агента СБУ". Но это все цветочки по сравнению с масштабными провалами при подготовке к войне, о которых удалось узнать журналистам американского издания Washington Post.

В своем расследовании Грег Миллер и Кэтрин Белтон указали на 5 самых больших неудач россиян. Подвели их привычка лгать, чрезмерная самоуверенность и неумение работать тайно.

1 Неправильная оценка возможностей Украины

По данным WP, несмотря на то, что Департамент оперативной информации ФСБ, задачей которого было готовить почву для свержения украинского правительства, удачно проник в разные ключевые структуры Украины и подкупил нужных политиков, вся его работа была бесполезной. Причиной было глубочайшее непонимание внутренней ситуации в Украине. Поэтому россияне сильно недооценили готовность украинцев сопротивляться оккупации и представили рашистскому диктатору владимиру путину ложную картину. Или, как вариант, просто не решились принести ему плохие новости и все время лгали.

2 В преддверии вторжения ФСБ занималась подготовкой жилья для себя

Ничем не подкрепленная уверенность в скорой победе расслабила агентов ФСБ в Украине. Поэтому они накануне вторжения были заняты тем, что узнавали подробности о жилье, которое могли использовать как конспиративные квартиры, помещения или базы для операций. Об этом удалось узнать благодаря сообщениям, перехваченным украинскими спецслужбами. По словам официальных лиц, за несколько дней до того, как российские войска вошли в Украину, информаторам ФСБ было приказано покинуть столицу, но оставить ключи от своих помещений для тех российских оперативников, которые должны были прибыть вместе с оккупантами.

3 Штат агентов перед войной значительно увеличился

Сигналом к тому, что вскоре начнется вторжение, стало значительное расширение количества российских агентов в Украине. В 2019 году их было всего 30, а перед началом войны стало 160. Команды ФСБ были закреплены за разными украинскими регионами и сетями спящих агентов внутри страны. Сейчас это стало еще очевиднее для украинских официальных лиц.

4 Для Украины подготовили по меньшей мере два оккупационных правительства

Из числа известных и нескрываемых коллаборантов в Украине российские спецслужбы собрали два варианта оккупационного правительства. Первый формировался вокруг украинского экс-президента Виктора Януковича. В начале марта он даже прибыл в Беларусь, чтобы в случае необходимости быстро оказаться в Киеве и заявить о своей легитимности. В центре второго стоял олигарх Виктор Медведчук, вокруг которого сплотились бывшие однопартийцы Януковича по "Партии регионов". Они базировались на юге Украины, который россиянам удалось занять в начале войны.

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5 Несмотря на все неудачи, ФСБ не сделало соответствующих кадровых выводов

Разведки западных стран, следивших за событиями вокруг российского вторжения в Украину, отметили – нет никаких признаков того, что путин провели какие-либо кадровые ротации в руководстве своих шпионских структур или привлек к ответственности за провалы их руководителей. К примеру, на своем месте остался директор ФСБ александр бортников.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на то, что агенты ФСБ провалили подготовку к войне, российскому марионеточному парламенту все равно предложили приравнять их к ветеранам.