Съездил в Крым – привез "жучки" для Рады: СБУ поймала предателя Украины

Завербованный ФСБ агент попался, когда попытался сменить работу

СБУ не только эффективно устанавливает имена россиян, совершающих военные преступления на территории Украины – накануне спецслужба назвала имена двух высокопоставленных офицеров, захватывавших Каховскую ГЭС и Северо-Крымский канал. Сегодня стало известно о задержании бывшего работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины, завербованного россиянами.

Как сообщила пресс-служба СБУ, предать родину сотрудник ВР согласился еще до начала полномасштабного вторжения российской армии – во время поездки в аннексированный Крым. Там на него вышел кадровый сотрудник ФСБ. По его указанию коллаборант должен собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в частности их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Среди задач, которые предатель получил от россии, была установка технических средств незаконного сбора информации в залах и кулуарах Верховной Рады. Поскольку задержанный работал в парламенте, он имел доступ к интересующим врага помещениям.

Впрочем, задачу россиян коллаборант не выполнил – на момент вторжения он уволился из ВР. Именно при попытке сменить место работы он и попал в поле зрения СБУ. Предатель решил трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Процедура найма предусматривала спецпроверку, которая и показала факт вербовки. Отрицать факты подозреваемый не стал и добровольно в деталях рассказал о задачах, полученных от российских спецслужб.

По этому факту было возбуждено уголовное производство по ст. 111 УКУ "Государственная измена". Продолжается следствие.

В СБУ напомнили, что указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы. Впрочем, в случае, если подозреваемый не совершил никаких действий на исполнение этого преступления и добровольно сдался и пошел на сотрудничество со спецслужбами, он освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ рассказала о российском агенте, который под видом военного эксперта собирал в Киеве разведданные, но был разоблачен.