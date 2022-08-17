Захватили Каховскую ГЭС и пустили воду в Крым: СБУ назвала имена двух военных преступников

Генерал-майор и полковник российской армии брали в заложники людей и взрывали объекты гражданской инфраструктуры

Служба безопасности Украины установила точные имена российских военных преступников, руководивших захватом и подрывом Северо-Крымского канала, а также взятием под контроль оккупантов Каховской ГЭС в первый день войны. Ими оказались заместитель командующего Черноморским флотом россии по материально-техническому обеспечению генерал-майор михаил ясников и командующий 11 отдельной инженерной бригады, полковник дмитрий марков.

Военные преступники, которые захватывали Каховскую ГЭС и пускали воду в Крым

Как сообщили в пресс-службе СБУ, обоих подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Утверждать, что они совершили ряд преступлений, подпадающих под соответствующую статью, позволяет установленная следователями спецслужбы хронология и подробная картина подрыва Северо-Крымского канала.

Как сообщили в СБУ, эти двое высокоранговых офицера из рф с применением тяжелого вооружения совершили следующие преступления:

захватили административные здания и постройки Каховской ГЭС и взяли в заложники персонал;

сделали невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме;

разрушили автодорожный мост, лишив объект жизненно необходимой логистики;

совершили ряд подрывов построек Северо-Крымского канала, чтобы подать днепровскую воду во временно оккупированный Крым.

Известно, что генерал-майор ясников отдавал приказы о незаконном захвате обоих объектов критической инфраструктуры. А полковник марков лично руководил подрывами. Это привело к нарушению водообеспечения региона и функционированию оросительной системы Херсонской области. Также россияне нанесли значительный вред окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах.

Расследование против них велось по двум статьям Уголовного кодекса Украины

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Обвинительный акт против ясникова и маркова направлен в Жовтневый районный суд города Кривой Рог.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ сообщила об обезвреживании в Киеве группы киллеров, охотившихся на министра обороны Алексея Резникова и руководителя военной разведки Кирилла Буданова.