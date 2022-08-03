Хотел возглавить Черкасщину при россиянах: СБУ задержала горе-гауляйтера из ОПЗЖ

Коллаборант-неудачник пытался бежать за границу, но накануне вылета попался

Служба безопасности Украины, которая накануне отчиталась о закрытии большой ботофермы, которая, в частности, якобы троллила Елену Зеленскую, сегодня вновь известила об успехе. В этот раз спецслужба разоблачила и задержала помощника действующего народного депутата, который планировал в случае захвата Черкасской области россиянами возглавить оккупационную администрацию.

Как сообщила пресс-служба СБУ, речь идет о депутате Черкасского городского совета, который до момента запрета возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – за жизнь". Этим депутатом очевидно является Александр Замирайло. "Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион", — говорится в сообщении СБУ.

Задержанный до последнего имитировал гуманитарную деятельность

Замирайло, по данным спецслужбы, после российского вторжения 24 февраля не вышел из состава ОПЗЖ, а даже стал привлекать в ряды политсилы новых людей. А также с сообщницей проводил информационно-подрывную деятельность в пользу россии. В СБУ перечислили месседжи, которые задержанный распространял среди окружающих:

война, развязанная в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт;

россия не наносила авиаударов по мирным городам, в том числе и по Черкассам;

российские военные не совершали жестоких преступлений – вместо этого сообщники обвиняли в них ВСУ;

также фигуранты дела возмущались обменом украинских военнопленных, в частности из "Азова".

Замирайло и его сообщница говорили о нецелесообразности сопротивления россиянам. Они также ждали, когда оккупанты войдут в Черкассы и осуждали действия военно-политического руководства Украины.

После того, как стало ясно, что Черкассам оккупация не угрожает, а ВСУ освобождают занятые россиянами территории, злоумышленник и его сообщница попытались скрыться за границу и эмигрировать в США. Но перед выездом их задержала СБУ.

Во время обысков у обвиняемых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности и билеты на международный рейс.

Следователи СБУ сообщили обоим пропагандистам о подозрении по ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Замирайло определяют меру пресечения.

Читайте также: Категория Украина Еленовку обстреляли сами оккупанты: СБУ нашла и показала доказательства Таким образом, вражеская армия пыталась скрыть преступления, которые она совершала в отношении пленных

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ обнародовала подробности дела Олега Кулинича — бывшего главы крымского управления спецслужбы, обвиняемого в содействии захвату южных областей Украины.