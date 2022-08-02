СБУ ликвидировала миллионную ботоферму одной из партий, СМИ указывают на Порошенко

Одна из самых громких кампаний ботофермы – атака на Елену Зеленскую

На фоне скандала с фотосессией Елены Зеленской для американского журнала Vogue, после которого появилось предположение, что первая леди является "серым кардиналом" украинской политики, СБУ сделала громкое заявление. Якобы горячие дискуссии вокруг фотографий Зеленской спровоцировала ботоферма, созданная по заказу одной из украинских политических сил.

Как сообщила пресс-служба СБУ, преступная группировка организовала ее "для дискредитации руководства нашего государства и расшатывания общественно-политической ситуации". Через сеть фейковых аккаунтов в соцсетях, в частности, распространялась дезинформация о деятельности высшего военно-политического руководства страны.

В СБУ также указали, что мощности этой ботофермы использовали представители российских спецслужб. Например, распространяли через нее фейковые новости о ситуации с фронтов, но не ограничивались ими и проводили другие информационные диверсии. В частности, раскручивали информацию о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также занимались той же дискредитацией Зеленской. "Для "разгона" деструктивного контента дельцы администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей", — рассказали в СБУ.

Руководителем преступной группы в спецслужбе назвали гражданина россии, проживающего в Киеве и называющего себя политическим экспертом, который также сам распространяет от своего имени немало "деструктивной пропаганды". Он, по данным СБУ, действовал по заказу "одной из отечественных политсил", а его действия координировал неназванный народный депутат из близкого окружения бывшего руководства Украины. Оборудование ботофермы СБУ обнаружило в Киеве, Харькове и Виннице.

Как сообщила "Украинская правда", под политической силой координирующей ботоферму силой имеется в виду партия "Европейская солидарность", которую возглавляет экс-президент Петр Порошенко. О каком политическом эксперте и народном депутате идет речь, пока не сообщается.

В самой "Евросолидарности" свою причастность к ботоферме отрицают. Как написала в Facebook нардеп Ирина Геращенко, СМИ связали партию с сообщением СБУ, даже не обратившись за комментарием, что является нарушением журналистских стандартов.

Во время обысков по делу ботофермы СБУ изъяла аппаратно-программный комплекс, необходимый для ее функционирования, 5000 сим-карт и 200 "Proxy"-серверов для замены IP-адресов и избегания блокировки соответствующих интернет-ресурсов. Производство по делу происходит по. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины "несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей".

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Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ задержала бывшего главу своего управления в Крыму Олега Кулинича. Он обвиняется в том, что вместе с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем обеспечил захват южных областей Украины россиянами.