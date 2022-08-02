СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму однієї з партій, ЗМІ вказують на Порошенка

Одна із найгучніших кампаній ботоферми – атака на Олену Зеленську

На тлі скандалу з фотосесією Олени Зеленської для американського журналу Vogue, після якого з’явились припущення, що перша леді є "сірим кардиналом" української політики, СБУ зробила гучну заяву. Буцімто гарячі дискусії навколо фотографій Зеленської спровокувала ботоферма, створена на замовлення однієї з українських політичних сил.

Як повідомила прес-служба СБУ, злочинне угруповання організувало її "для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації". Через мережу фейкових акаунтів у соцмережах зокрема поширювалась дезінформація про діяльність вищого військово-політичного керівництва країни.

У СБУ також вказали, що потужності цієї ботоферми використовували також представники російських спецслужб. Наприклад, поширювали через неї фейкові новини щодо ситуації з фронтів але не обмежувались ними і проводили інші інформаційні диверсії. Зокрема, розкручували інформацію про нібито конфлікт між керівництвом ОП і Головнокомандувачем ЗСУ, а також займались тією самою дискредитацією Зеленської. "Для "розгону" деструктивного контенту ділки адміністрували більше 1 млн. власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів", — розповіли в СБУ.

Керівником злочинної групи у спецслужбі назвали громадянина росії, який мешкає у Києві і називає себе політичним експертом, а також сам поширює від свого імені чимало "деструктивної пропаганди". Він, за даними СБУ, діяв на замовлення "однієї з вітчизняних політсил", а його дії координував неназваний народний депутат із близького оточення колишнього керівництва України. Обладнання ботоферми СБУ виявила у Києві, Харкові та Вінниці.

Як повідомила "Українська правда", під політичною силою, яка координувала ботоферму, мається на увазі партія "Європейська солідарність", яку очолює екс-президент Петро Порошенко. Про якого політичного експерта і народного депутата йдеться, наразі не повідомляється.

У самій "Євросолідарності" свою причетність до ботоферми заперечують. Як написала у Facebook нардеп Ірина Геращенко, ЗМІ пов'язали партію з повідомленням СБУ, навіть не звернувшись за коментарем, що є порушенням журналістських стандартів.

Під час обшуків у справі ботоферми СБУ вилучила апаратно-програмний комплекс, необхідний для її функціонування, 5000 сім-карт та 200 "Proxy"-серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів. Провадження у справі відбувається за . 2 ст. 361 Кримінального кодексу України "несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж".

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Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ затримала колишнього голову свого управління в Криму Олега Кулініча. Його звинувачують у тому, що разом із екс-заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем забезпечив захоплення південних областей України росіянами.