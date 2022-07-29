Зеленська прокоментувала хвилю хейту через фото для Vogue

Перша леді назвала спілкування із закордонною пресою про війну в Україні своїм обов’язком

Перша леді України Олена Зеленська, яка знялась для цифрової обкладинки американського журналу Vogue і отримала за ці знімки купу хейту, відповіла на всі закиди. Про це вона поговорила з британською медіакорпорацією ВВС.

В інтерв’ю Зеленська назвала свою нинішню публічність вимушеною і зазначила, що сприймає її, як власний фронт на війні з росіянами. "Я використовую будь-яку можливість, аби вийти на публіку, поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей, щоб розповідати інформацію, правду про Україну. Тому тут не може бути ніяких сентиментів. Це – робота і я мушу її виконувати", – сказала дружина українського президента.

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Олена Зеленська нагадала, що американський Vogue у тій чи іншій формі – на папері чи онлайн – читають десятки мільйонів людей по всьому світу. А отже це хороший майданчик, щоби поговорити з ними напряму про війну в Україні. Вона також додала, що до критики, яка з’явилась після публікації знімків, ставиться спокійно. "Авжеж критика буде завжди. В будь-якому моменті. Але я стою на тому, що краще щось зробити і отримати критику, ніж не робити нічого", — пояснила перша леді України.

Як повідомляв "Телеграф", для Vogue Олену Зеленську разом із чоловіком Володимиром знімала легендарна портретистка Енні Лейбовіц, яка для цього спеціально прибула в Україну. На рахунку Лейбовіц – найкращі портрети світових зірок та абсолютно культові кадри, що уже увійшли в історію фотомистецтва. Втім, її фото розкритикували, зокрема, за позу, в якій сидить Зеленська, за постановочність кадру на фоні зруйнованого літака "Мрія" і за надмірну гламурність образів героїні, які буцімто контрастують із війною. Однак знайшлось і немало тих, хто встав на захист першої леді, жінки навіть запустили спеціальний флешмоб у соцмережах.