Фотосесія Зеленських для Vogue викликала запеклі суперечки в мережі: у чому причина хейту і що кажуть у відповідь

Мережа розділилася на два "табори" — за і проти.

У мережі розгорівся черговий скандал, приводом для якого цього разу стала фотосесія президентського подружжя Володимира та Олени Зеленських для популярного американського журналу Vogue. Зазначимо, що заради цієї зйомки до України приїхала культова портретистка Енні Лейбовіц, роботи якої є витворами мистецтва.

Варто зазначити, що попри те, що це фотосесія та інтерв’ю для журналу моди, Зеленській вдалося в розмові з журналісткою розповісти про злочини росіян в Україні: згадати про Бучу, військові дії на сході та півдні, і велику потребу України у зброї. Проте таки знайшлися ті, хто вирішив висловити свої "фу" на адресу першої леді України.

У Фейсбуці почалася справжня суперечка між тими, хто захоплюється Зеленською, цими знімками та її інтерв’ю, з тими, хто вважає, що дружина президента чинить цинічно, позуючи для модних журналів на тлі війни у своїй країні. У мережі можна побачити багато нападок на першу леді, проте її захист у мережі набагато більший.

"Це взагалі нагадує королеву, яка не залишила замок при загрозі захоплення. Повага, романтика, краса", "Це високе мистецтво, а не фото в інстаграм", "Геніальні фотографії", "Фото чудове. І на благо країни" — пишуть прихильники Зеленської у відповідь на весь вилитий на неї хейт.

Хейтери й самі вже не знають, за що вхопитися. Одні "топлять", що Зеленська "ніяка, цинічна, жалюгідна", іншим не подобається поза, у якій перша леді сидить. Також є особи, яким заважає засмага, гроші та зв’язки Зеленської. Ну і звичайно ж локації також вибрано невдало. Нагадаємо, що знімали на Банковій та в аеропорту Гостомеля.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у квітні американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера та статтю президенту України Володимиру Зеленському. Матеріал вийшов під назвою "Всередині світу Зеленського", а його інтерв’ю Саймон Шустер став головним матеріалом номера тижневика.