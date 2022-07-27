Укр

Фотосессия Зеленских для Vogue вызвала ожесточенные споры в сети: в чем причина хейта и что говорят в ответ

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
2557
Пару снимала портретистка Энни Лейбовиц Новость обновлена 27 июля 2022, 12:27
Пару снимала портретистка Энни Лейбовиц

Сеть разделилась на два "лагеря" — за и против.

В сети разгорелся очередной скандал, предлогом для которого в этот раз стала фотосессия президентской четы Владимира и Елены Зеленских для популярного американского журнала Vogue. Отметим, что ради этой съемки в Украину приехала культовая портретистка Энни Лейбовиц, работы которой являются произведениями искусства.

Стоит отметить, что несмотря на то, что это фотосессия и интервью для журнала моды, Зеленской удалось в разговоре с журналисткой рассказать о преступлениях россиян в Украине: вспомнить о Буче, военных действиях на востоке и юге, и большой потребности Украины в оружии. Однако таки нашлись те, кто решил высказать свои "фу" в адрес первой леди Украины.

В Фейсбуке началась настоящая перепалка между теми, кто восторгается Зеленской, этими снимками и ее интервью, с теми, кто считает, что супруга президента поступает цинично, позируя для модных журналов на фоне войны в своей стране. В сети можно увидеть много нападок на первую леди, однако защита в сети у нее намного больше.

"Это вообще напоминает королеву, не покинувшую замок при угрозе захвата. Уважение, романтика, красота", "Это высокое искусство, а не фото в инстаграм", "Гениальные фотографии", "Фото великолепно. И на благо страны" — пишут сторонники Зеленской в ответ на весь вылитый на нее хейт.

Реакция на фотосессию Зеленской

Хейтеры и сами не знают за что ухватится. Одни "топят", что Зеленская "никакая, циничная, жалкая", другим не нравится поза, в которой первая леди сидит. Также есть личности, которым мешает загар, деньги и связи Зеленской. Ну и конечно же локации также выбраны неудачно. Напомним, что снимали на Банковой и в аэропорту Гостомеля.

Реакция на фотосессию Зеленской
Реакция на фотосессию Зеленской
Реакция на фотосессию Зеленской
Реакция на фотосессию Зеленской
Реакция на фотосессию Зеленской
Реакция на фотосессию Зеленской
Реакция на фотосессию Зеленской
Реакция на фотосессию Зеленской

Как сообщал "Телеграф" ранее, в апреле американский журнал Time посвятил обложку нового номера и статью президенту Украины Владимиру Зеленскому. Материал вышел под названием "Внутри мира Зеленского", а его интервью Саймону Шустеру стало главным материалом номера еженедельника.

Теги:
#Скандал #Vogue #Фотосессия #Владимир Зеленский #Елена Зеленская