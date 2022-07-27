Фотосессия Зеленских для Vogue вызвала ожесточенные споры в сети: в чем причина хейта и что говорят в ответ

Сеть разделилась на два "лагеря" — за и против.

В сети разгорелся очередной скандал, предлогом для которого в этот раз стала фотосессия президентской четы Владимира и Елены Зеленских для популярного американского журнала Vogue. Отметим, что ради этой съемки в Украину приехала культовая портретистка Энни Лейбовиц, работы которой являются произведениями искусства.

Стоит отметить, что несмотря на то, что это фотосессия и интервью для журнала моды, Зеленской удалось в разговоре с журналисткой рассказать о преступлениях россиян в Украине: вспомнить о Буче, военных действиях на востоке и юге, и большой потребности Украины в оружии. Однако таки нашлись те, кто решил высказать свои "фу" в адрес первой леди Украины.

В Фейсбуке началась настоящая перепалка между теми, кто восторгается Зеленской, этими снимками и ее интервью, с теми, кто считает, что супруга президента поступает цинично, позируя для модных журналов на фоне войны в своей стране. В сети можно увидеть много нападок на первую леди, однако защита в сети у нее намного больше.

"Это вообще напоминает королеву, не покинувшую замок при угрозе захвата. Уважение, романтика, красота", "Это высокое искусство, а не фото в инстаграм", "Гениальные фотографии", "Фото великолепно. И на благо страны" — пишут сторонники Зеленской в ответ на весь вылитый на нее хейт.

Хейтеры и сами не знают за что ухватится. Одни "топят", что Зеленская "никакая, циничная, жалкая", другим не нравится поза, в которой первая леди сидит. Также есть личности, которым мешает загар, деньги и связи Зеленской. Ну и конечно же локации также выбраны неудачно. Напомним, что снимали на Банковой и в аэропорту Гостомеля.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в апреле американский журнал Time посвятил обложку нового номера и статью президенту Украины Владимиру Зеленскому. Материал вышел под названием "Внутри мира Зеленского", а его интервью Саймону Шустеру стало главным материалом номера еженедельника.