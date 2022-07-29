Зеленская прокомментировала волну хейта из-за фото для Vogue

Первая леди назвала общение с зарубежной прессой о войне в Украине своим долгом

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая снялась для цифровой обложки американского журнала Vogue и получила за эти снимки кучу хейта, ответила на все упреки. Об этом она поговорила с британской медиакорпорацией BBC.

В интервью Зеленская назвала свою нынешнюю публичность вынужденной и отметила, что воспринимает ее как собственный фронт на войне с россиянами. "Я использую любую возможность, чтобы выйти на публику, пообщаться с как можно большим количеством людей, чтобы рассказывать информацию, правду об Украине. Поэтому здесь не может быть никаких сантиментов. Это работа и я должна ее выполнять", — сказала жена украинского. президента.

Елена Зеленская напомнила, что американский Vogue в той или иной форме – на бумаге или онлайн – читают десятки миллионов людей по всему миру. А значит, это хорошая площадка, чтобы поговорить с ними напрямую о войне в Украине. Она также добавила, что к критике, появившейся после публикации снимков, относится спокойно. "Конечно, критика будет всегда. В любом моменте. Но я стою на том, что лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего", — объяснила первая леди Украины.

Как сообщал "Телеграф", для Vogue Елену Зеленскую вместе с мужем Владимиром снимала легендарная портретистка Энни Лейбовиц, специально для этого прибывшая в Украину. На счету Лейбовиц – лучшие портреты мировых звезд и абсолютно культовые кадры, вошедшие в историю фотоискусства. Впрочем, ее фото подвергли критике, в частности, за позу, в которой сидит Зеленская, за постановочность кадра на фоне разрушенного самолета "Мрия" и за чрезмерную гламурность образов героини, которые якобы контрастируют с войной. Однако нашлось и немало вставших на защиту первой леди, женщины даже запустили специальный флешмоб в соцсетях.