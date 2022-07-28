Зеленскую после хейта за фотосессию для Vogue женщины поддержали интересным флешмобом

Елену Зеленскую раскритиковали за "не девичью" позу на фото, но десятки женщин стали в ее защиту

Фотосессия первой леди Украины Елены Зеленской для глянца с мировой славой Vogue, которую сделала легендарный фотограф Энни Лейбовиц, вызвала ожесточенные споры в сети. Слишком много претензий у людей возникло к позе Зеленской на одном из фото — позирование назвали "не девичьим".

Такая позиция некоторых граждан показалась непонятной украинской журналистке Зое Звиняцковской, специализирующейся еще и на истории моды. Она на своей странице в Facebook предложила флешмоб в поддержку Елены Зеленской.

"Я совсем не фанатка Елены Зеленской если что, но меня очень взорвало это "как она сидит?!"", — написала журналистка и предложила поддержать первую леди фотографиями с хештегом #sitlikeagirl.

За несколько часов к флешмобу присоединились десятки украинок, среди которых много представителей медиасообщества и известных людей. В частности, журналистка Галина Танай, телеведущая Иванна Коберник, журналистка Ольга Шурова, народная депутат Марина Бардина, певица Ольга Горбачева, телеведущая Василиса Фролова и десятки других женщин. Все они убеждены, что в позировании Зеленской нет ничего "неженственного" и ее фото заслуживают того, чтобы украшать модный глянец Vogue.

Женщины Украины поддержали первую леди флешмобом sitlikeagirl Женщины Украины поддержали первую леди флешмобом sitlikeagirl Женщины Украины поддержали первую леди флешмобом sitlikeagirl Женщины Украины поддержали первую леди флешмобом sitlikeagirl Женщины Украины поддержали первую леди флешмобом sitlikeagirl Женщины Украины поддержали первую леди флешмобом sitlikeagirl Женщины Украины поддержали первую леди флешмобом sitlikeagirl Женщины Украины поддержали первую леди флешмобом sitlikeagirl

Напомним, что больше фотографий супругов Зеленских для Vogue доступны в материале "Телеграфа" по ссылке. Добавим, что недавно американский журнал Time посвятил обложку нового номера и статью первой леди Украины Елене Зеленской.