Зеленскую после хейта за фотосессию для Vogue женщины поддержали интересным флешмобом
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Елену Зеленскую раскритиковали за "не девичью" позу на фото, но десятки женщин стали в ее защиту
Фотосессия первой леди Украины Елены Зеленской для глянца с мировой славой Vogue, которую сделала легендарный фотограф Энни Лейбовиц, вызвала ожесточенные споры в сети. Слишком много претензий у людей возникло к позе Зеленской на одном из фото — позирование назвали "не девичьим".
Такая позиция некоторых граждан показалась непонятной украинской журналистке Зое Звиняцковской, специализирующейся еще и на истории моды. Она на своей странице в Facebook предложила флешмоб в поддержку Елены Зеленской.
"Я совсем не фанатка Елены Зеленской если что, но меня очень взорвало это "как она сидит?!"", — написала журналистка и предложила поддержать первую леди фотографиями с хештегом #sitlikeagirl.
За несколько часов к флешмобу присоединились десятки украинок, среди которых много представителей медиасообщества и известных людей. В частности, журналистка Галина Танай, телеведущая Иванна Коберник, журналистка Ольга Шурова, народная депутат Марина Бардина, певица Ольга Горбачева, телеведущая Василиса Фролова и десятки других женщин. Все они убеждены, что в позировании Зеленской нет ничего "неженственного" и ее фото заслуживают того, чтобы украшать модный глянец Vogue.
Напомним, что больше фотографий супругов Зеленских для Vogue доступны в материале "Телеграфа" по ссылке. Добавим, что недавно американский журнал Time посвятил обложку нового номера и статью первой леди Украины Елене Зеленской.