Слезы на глазах, но все же улыбается: как изменилась Елена Зеленская за 3 месяца войны (фото)

Жена президента несмотря на грустные глаза, выглядит очень красиво.

Супруга президента Украины Елена Зеленская, которая лишь недавно впервые за время войны появилась на публике, вместе со своим мужем Владимиром Зеленским дала большое и откровенное интервью украинским журналистам.

"Телеграф" заметил, что первая леди Украины за три месяца войны очень изменилась. Видимо переживания и нервы дали о себе знать, ведь она очень заметно похудела. Особенно хорошо это было видно во время церемонии прощания с первым президентом независимой Украины — Леонидом Кравчуком, куда президентская чета приехала вместе.

Стоит отметить, что у первой леди очень усталый вид, но это и не удивительно, зная, что происходит в Украине. Однако, сидя рядом со своим супругом, она улыбается, смеется, несмотря на слезы, которые периодически наворачивались на глаза.

Предлагаем вам посмотреть, как изменилась Елена Зеленская за три месяца полномасштабной войны в Украине.

Как сейчас выглядит Елена Зеленская:

Как выглядела Елена Зеленская до войны:

Напомним, что впервые за время войны первая леди вышла на публику, когда встречалась с женой президента США Джилл Байден в Ужгороде, 8 мая.